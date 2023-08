Schalke 04: Walter-Medaille als große Ehre für Ouedraogo

Gelsenkirchen. Schalkes Assan Ouedraogo erhält die Fritz-Walter-Medaille, wird als Nachwuchsfußballer vom DFB mit Bronze ausgezeichnet. Das sagen die Schalker.

Es war erst am 2. Juni, als Assan Ouedraogo im Finale der U17-Junioren-Europameisterschaft in Ungarn den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat und der deutschen U17-Nationalmannschaft mit dem Treffer zum entscheidenden 5:4 gegen Frankreich sicherte. Damit begann für ihn eine rasante Entwicklung.

Nach dem EM-Erfolg, gemeinsam mit seinem Schalker Vereinskollegen Taylan Bulut, ist Ouedraogo im Sommer in den Profi-Kader des Fußball-Zweitligisten gerückt. Nun wird er als einer der besten deutschen Nachwuchsspieler durch den Deutschen Fußball Bund ausgezeichnet.

FC Schalke 04: Assan Ouedraogo kam 2014 in die Knappenschmiede

Seit 2005 vergibt der DFB die Fritz-Walter-Medaillen in Gold, Silber und Bronze und würdigt damit die besten deutschen Nachwuchsspieler des Jahres. In diesem Jahr erhält Assan Ouedraogo die Fritz-Walter-Medaille in Bronze in der Altersklasse U17 (Jahrgang 2006). Gold geht an Paris Brunner (Borussia Dortmund), Silber an Noah Darvich (FC Barcelona). Bei der U19 für den Jahrgang 2004, erhält Youssoufa Moukoko, der bis heute jüngste Bundesliga-Profi der Geschichte, die Fritz-Walter-Medaille in Gold. Die Ehrung für die Saison 2022/23 erfolgt im September.

Seit 2014 spielt Ouedraogo beim FC Schalke 04 und hat alle Nachwuchsmannschaften bis zur U19 durchlaufen. Für die deutsche U16- und die U17-Nationalmannschaft ist Ouedraogo bisher 21-mal aufgelaufen. Beim EM-Gewinn 2023 gehörten mit ihm und Taylan Bulut zwei Schalker zum Siegerteam. Wie Ouedraogo gehörte auch Bulut zu den erfolgreichen Elfmeterschützen des Final-Siegs gegen Frankreich.

„Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass Assan die Medaille für seine außergewöhnlichen sportlichen Leistungen erhält. Diese Ehrung zeigt, wie beeindruckend sein Weg, der in der Knappenschmiede begann, bisher war. Ich bin mir sicher, dass wir alle noch sehr viel Freude an Assan haben werden“, wird Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands bei S04, auf knappenschmiede.de zitiert.

Zu den Preisträgern der Fritz-Walter-Medaille zählen unter anderem Manuel Neuer (U19/Silber im Jahr 2005), Benedikt Höwedes (U19/Gold/2007) und Julian Draxler (U18/Gold/2011).

