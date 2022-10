Schalke: 6:0! Bärenstarke U19 fertigt den MSV Duisburg ab

Gelsenkirchen. Die U19 des FC Schalke 04 ist weiter auf dem Vormarsch. Am Samstag fuhren die Königsblauen einen Kantersieg im Derby gegen den MSV Duisburg ein.

Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 haben in ihrem fünften Saisonspiel der A-Junioren-Bundesliga ihren vierten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Norbert Elgert setzte sich am Samstagmittag im Parkstadion dank einer starken ersten Halbzeit sehr souverän mit 6:0 (4:0) gegen den bis dahin ungeschlagenen Revierrivalen MSV Duisburg durch.

Schalke dominiert den MSV Duisburg von Beginn an

Eine Partie auf Augenhöhe hatte Norbert Elgert erwartet. Doch davon war nichts zu sehen. Die königsblauen A-Junioren beherrschten von Beginn an Ball und Gegner, während der MSV Duisburg kaum etwas zu Stande brachte. So wenig, dass Schalkes Luca Podlech, der sowieso mehr Libero als Torwart war, erst in der 35. Minute erstmals gefragt war, als er einen Flankenball abfangen musste.

Schon zu Beginn der achten Minute fiel das 1:0. Kelsey Meisel setzte sich auf der linken Seite durch und schloss dann platziert ins lange Eck ab. Eine sehr schöne Einzelleistung! Mit einem satten 16-Meter-Schuss erhöhte U-17-Nationalspieler Assan Ouédraogo auf 2:0 (16.), ehe U-19-Nationalspieler Keke Topp zum 3:0 abstaubte (22.). Den Kopfball von Nicholas Engels nach einer Ecke von Max Grüger hatte MSV-Keeper Leon Schübel zuvor noch gehalten, war dann aber machtlos. Und schließlich sorgte Max Grüger kurz vor der Pause nach der Hereingabe seines B-Junioren-Meisterkollegen Assan Ouédraogo fürs Schalker 4:0.

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Leon Röpke verlor die Partie an Unterhaltungswert und die Duisburger, bei denen Noah Kashama in der 63. Minute einen 17-Meter-Freistoß übers Schalker Tor drosch, waren nicht mehr so enorm unterlegen. Allerdings brannte für das Elgert-Team, das am Mittwoch (12. Oktober, 18.30 Uhr) sein Nachholspiel beim Aufsteiger Bonner SC bestreiten wird, nichts mehr an. Die Königsblauen brachten ihren vierten Saisonsieg eher unspektakulär und mühelos nach Hause.

Obwohl: Einmal wurde es doch noch spektakulär. Aber MSV-Schlussmann Leon Schübel parierte in der 66. Minute klasse gegen Keke Topp und lenkte den Ball im letzten Moment zur Ecke. Und zwei Tore fielen auch noch: Der eingewechselte Denis Milic traf nach einem Freistoß zum 5:0 (82.), ehe Kelsey Meisel mit seinem zweiten Treffer für den 6:0-Endstand sorgte.

Tore: 1:0 Kelsey Meisel (8.), 2:0 Assan Ouédraogo (16.), 3:0 Keke Topp (22.), 4:0 Max Grüger (44.), 5:0 Denis Milic (82.), 6:0 Kelsey Meisel (89.).

FC Schalke 04 U19: Podlech – Anubodem (77.Milic), Gyamfi, Barthel, Engels (58. Likaj), Hansen (77. Hadzha), Meisel, Grüger, Topp (70. Kojic), Ouédraogo, Osmani (70. Lanfer).

MSV Duisburg U19: Schübel – Yavuz, Tasic, Maluze, Dziho, Murati, Kern (86. Kempe), Nrejaj (80. Kurt), Kashama (80. Kiyau), Blazevic (46. Meyer), Wieczorek (29. Linnig).

