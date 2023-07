Schalke-Abschied: Simon Terodde mit emotionaler Botschaft für Marius Bülter

Rund 1500 Fans des VfL Bochum feierten ihre Mannschaft am Mittwoch beim Trainingsauftakt. Die Stimmung ist nach dem Klassenerhalt prächtig beim VfL. Dafür sorgte eine weitere gute Nachricht: Patrick Fabian kehrt nach überstandener Krankheit zurück und nimmt seine Arbeit als Sport-Geschäftsführer wieder auf. Der Sportchef steigt in einer wichtigen Phase ein: Mögliche Transfers seien "das Hauptthema gerade", betont Fabian. Ähnlich sieht es auf Schalke aus. Nach dem Verkauf von Marius Bülter suchen die Königsblauen Ersatz. Was beide Klubs auf dem Transfermarkt planen und wie die Teams aktuell aufgestellt sind, darüber sprechen unsere Experten Markus Rensinghoff (VfL-Reporter) und Andreas Ernst (Schalke-Reporter) mit unserem Moderator Timo Düngen.

VfL Bochum und Schalke: Was auf dem Transfermarkt noch geplant ist

VfL Bochum und Schalke: Was auf dem Transfermarkt noch geplant ist

Gelsenkirchen. Marius Bülter verlässt Schalke 04 nach zwei intensiven Jahren und wechselt zur TSG Hoffenheim. Sein Sturmpartner reagiert emotional.

Marius Bülter (30) muss nicht befürchten, dass man ihm seinen Wechsel vom FC Schalke 04 zur TSG Hoffenheim übel nimmt. Der Stürmer unterschrieb in dieser Woche einen Vertrag bis 2026 beim Bundesligisten, seine Zeit auf Schalke ist nach zwei turbulenten Jahren mit Höhen und Tiefen beendet.

In dieser Zeit stürmte Bülter häufig an der Seite von Simon Terodde. Der Schalker Torjäger hat Verständnis für die Entscheidung Bülters, die Königsblauen nach dem Abstieg trotz eines laufenden Vertrages zu verlassen. "Du verdienst es weiter Bundesliga zu spielen", schrieb Terodde in seiner Instagram-Story.

Schalke: Simon Terodde bedankt sich bei Marius Bülter

Der Schalke-Stürmer, der sich nach dem Abstieg überraschend dazu entschieden hatte, seinen Vertrag in Gelsenkirchen zu verlängern, postete ein geimeinsames Jubelfoto aus dem Aufstiegsjahr und versah dies mit einigen emotionalen Worten, die er an Bülter richtete. Terodde bedankte sich für die letzten beiden Jahre und lobte Bülter für dessen Einsatz. "Emotionen, Leidenschaft und immer 100 Prozent auf dem Platz! Man konnte sich in jeder Situation auf dich verlassen. Gerade das letzte halbe Jahr war herausragend, du hast alles für Schalke gegeben."

Marius Bülter und Simon Terodde (hinten) erlebten viele intensive Momente auf Schalke. Foto: firo

Für seinen alten Arbeitgeber lohnt sich der Wechsel zumindest finanziell. Bülter hatte bei Schalke noch einen Vertrag bis 2025, inklusive Boni kann sich die Ablösesumme auf bis zu 4 Millionen Euro belaufen. In Hoffenheim wird er rund eine Million Euro pro Jahr verdienen. Diesen lukrativen Vertrag hat sich Bülter durch eine starke letzte Saison verdient. Mit elf Toren war er erfolgreichster Torschütze der Schalker. Den Abstieg des Revierklubs konnte er dennoch nicht verhinden. Der Bundesliga bleibt der dynamische Flügelspieler aber erhalten.

Marius Bülter mit Liebeserklärung an Schalke

„Manchmal ist es im Leben so, dass man vor schwierigen Entscheidungen steht. Die Entscheidung, Schalke 04 zu verlassen, ist mir alles andere als leicht gefallen, weil ich es jede Sekunde geliebt habe, für diesen Verein zu spielen“, erklärte Marius Bülter wenige Stunden nach seinem verkündeten Abschied in Richtung Hoffenheim.

News und Infos zum FC Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04