Schalke-Abschied: U23-Entdeckung Kyerewaa wechselt in die 3. Liga

Gelsenkirchen. Mit elf Toren war Daniel Kyerewaa einer der Top-Spieler von Schalkes U23 in der Regionalliga. Jetzt geht es für ihn eine Liga weiter nach oben.

Wenige Tage nachdem der FC Schalke 04 den Abschied von Daniel Kyerewaa offiziell bekannt gegeben hat, hat der Offensivspieler einen neuen Klub gefunden: Preußen Münster. Der 21-Jährige ist der erste Neuzugang des Drittliga-Aufsteigers.

„Daniel war für uns einer der herausragenden Akteure der Regionalliga West in der abgelaufenen Saison mit einem spannenden Profil“, freut sich Preußen Geschäftsführer Peter Niemeyer über den Neuzugang. „Wir sind sehr stolz, dass er sich ganz bewusst für uns und unseren Weg entschieden hat. Daniel ist sehr vielseitig und passt sehr gut in unser Team.“

Daniel Kyerewaa spielte drei Jahre in der U23 von Schalke 04

In der zurückliegenden Saison spielte der gebürtige Düsseldorfer Kyerewaa für die U23 von Schalke 04 in der Regionalliga und traf elfmal in 32 Spielen – nur Kapitän Rufat Dadashov schoss mehr Tore für Schalkes Zweitvertretung. Trotz seiner guten Leistungen in der U23 reichte es bei Kyerewaa noch nicht für den Sprung zu den Profis. Über einige Testspiel-Einsätze bei den Profis in der Winter-Vorbereitung und zwei Kaderplätze in der zurückliegenden Zweiligasaison kam er nicht hinaus.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

„Die ersten Gespräche mit Peter Niemeyer und dem Trainer waren sehr positiv und mir war früh klar, wohin der Weg für mich gehen wird. Ich habe hier schon einige Male gespielt und freue mich auf das Stadion, die Fans, die Lautstärke und die besondere Atmosphäre“, sagt Kyerewaa zu seinem Wechsel nach Münster. Insgesamt drei Jahre verbrachte der 21-Jährige auf Schalke. 2020 wechselte er nach seiner U19-Zeit von Fortuna Düsseldorf ins Ruhrgebiet. In 64 Regionalligaspielen traf der quirlige offensive Mittelfeldspieler 14-mal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04