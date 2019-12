Schalke: Alexander Nübel will Vertrag nicht verlängern

Beim 2:2 des FC Schalke gegen den SC Freiburg war Torhüter Alexander Nübel nicht dabei. Der 23-Jährige ist nach seinem brutalen Foul in der Partie gegen Frankfurt immer noch gesperrt. In der Rückrunde darf er wieder mitmischen – nach den Informationen dieser Redaktion wird es allerdings sein letztes halbes Jahr auf Schalke sein.

Denn Alexander Nübel hat dem Verein mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Dieser läuft am Ende der Spielzeit aus. Dem gebürtigen Paderborner liegen zahlreiche Angebote vor. Immer wieder wird er auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Schalke bestätigt Nübels Entscheidung

Der Verein reagierte kurz Nach Bekanntwerden der Nachricht: „Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich. Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht“, erklärte Sportvorstand Jochen Schneider auf Schalkes Homepage.

"Wir haben Alexander Nübel in den vergangenen Monaten durch Worte und Taten deutlich aufgezeigt, welch zentrale Rolle er bei uns in der Zukunft hätte einnehmen können: als Torwart und Kapitän eine mit vielen jungen Spielern besetzte Mannschaft anzuführen, die bereits in der Hinrunde viele Sympathien gewonnen hat“, sagte Schneider weiter. „Ich bin überzeugt, dass Alex bis Saisonende alles für unseren Verein geben wird. Ab Sommer 2020 werden wir unseren eingeschlagenen Weg dann auch ohne ihn konsequent fortsetzen.“