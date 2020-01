Hamburg. Markus Schubert wird vorerst das Schalke-Tor hüten. Hat er auch das Zeug zur Nummer eins? Im Trainingslager überzeugte er mit Ruhe und Leistung.

Schalke: Alle schauen jetzt auf Markus Schubert

Markus Schubert hat nie gesagt, dass er so sein will wie früher Oliver Kahn oder Jens Lehmann: Er ist kein Torwart, bei dem man Angst haben muss, dass mit ihm zwischen den Pfosten die Gäule durchgehen. „Schubi“, wie ihn auf Schalke alle nur nennen, ist eher ein ruhiger Vertreter der manchmal so wilden Torwart-Zunft. Und die Ausgeglichenheit, die er in sich trägt, hilft ihm auch jetzt, da beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 alle Augen auf ihn gerichtet sind: Alle schauen genau hin, ob dieser Markus Schubert mit seinen 21 Jahren schon bereit ist für die Nummer eins bei so einem großen Verein.