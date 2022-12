Schalke: Auch international muss sich S04 nicht verstecken

Gelsenkirchen. Die Zuschauerzahlen zeigen nicht nur in der Bundesliga, dass Schalke weiter zu den beliebtesten Klubs gehört. Auch weltweit ist S04 eine Marke.

Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder hatte recht: „Auch wenn wir gerade 18. sind – wir werden gefragt und haben weiterhin Gewicht. Wir sind immer noch einer der drei größten Vereine in Deutschland und sind wichtig für den deutschen Fußball“, sagte der 56-Jährige jüngst. Was für die Mitgliederzahlen gilt, Schalke liegt mit rund 165.000 Mitgliedern nur knapp hinter dem Revierrivalen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Was aber auch auf den Zuspruch in der heimischen Arena zutrifft. Nur zwei Bundesliga-Klubs haben mehr Zuschauer als Schalke, wie das aktuelle Ranking des Kicker zeigt.

Der Zuschauer-Zuspruch bis zur WM-Pause nach 15 Spieltagen zeigt: Nur ein Bundesligastadion ist voll ausgelastet. Und das ist mit im Schnitt 75.000 Zuschauern die 75.000 Zuschauer fassende Allianz-Arena der Bayern. Im Zuschauer-Ranking reicht das allerdings nur für den zweiten Platz, führend ist Borussia Dortmund, auch wenn das 81.365-Mann fassende Dortmunder Stadion in sieben Heimspielen der laufenden Saison „nur“ einen Schnitt von 81.032 aufweisen kann.

Schalke weltweit auf Rang 19

Doch zurück zum FC Schalke 04: In den acht Heimspielen sahen im Schnitt 61.005 Zuschauer den Königsblauen zu, bei einem Fassungsvermögen von 62.271. Selbst im internationalen Vergleich muss sich Schalke nicht verstecken: Im gesamten Jahr 2022 ist Schalke 04 mit im Schnitt 48.420 Zuschauern in den Top 50 zu finden – auf Rang 19. Besonders hervorzuheben dabei: Schalke war ja bis zum Sommer „nur“ Zweitligist.

Platz eins der meistbesuchten Fußballstadien der Welt belegt nach transfermarkt.de übrigens Manchester Uniteds Old Trafford – auch, weil in England schon zu Jahresbeginn keine Corona-Restriktionen mehr griffen und so dort im Schnitt seitdem 73.690 Zuschauer jubelten.

Es folgt der FC Barcelona (71.564) und dann die Dortmunder Borussen (62.894), die die ersten drei Bundesliga-Heimspiele im Jahr 2022 einmal vor 750 Zuschauern und zweimal vor 10.000 Fans bestritten haben. Erst ab April war der Signal-Iduna-Park wieder ausgelastet.

