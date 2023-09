Schalke auf vielen Ebenen in der Krise: Die fünf größten S04-Probleme

Nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli liegen die Nerven auf Schalke blank: Für seine öffentliche Kritik am Trainer wird Timo Baumgartl jetzt bestraft. Zurecht? Darüber diskutieren Sinan Sat und Matthias Heselmann mit Schalke-Reporter Andreas Ernst in der neuen Folge von 19:04 - Der Schalke-Talk.

Baumgartl zählt Reis an: Jetzt brodelt es bei Schalke 04 so richtig

Gelsenkirchen. Auf Schalke brennt der Baum. Die Krise umfasst viele Bereiche – vom Aufsichtsrat bis zu den Profis. Das sind die fünf größten S04-Probleme.

Es ist aktuell nicht so leicht, positive Nachrichten rund um den FC Schalke 04 zu finden – vielleicht die beste: In der Saison 2023/24 sind erst sieben Spieltage absolviert. Und doch befindet sich der Klub auf vielen Ebenen in der Krise, die offenen Personalien und Fragen sind vielfältig: Wer wird Vorstandschef, Trainer, Hauptsponsor? Wo ist der Aufsichtsrat? Wer entscheidet was? Wir stellen die fünf größten Probleme vor.