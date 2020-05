Schalke - Augsburg: So können Sie das Spiel im TV verfolgen

Gelsenkirchen. In der Fußball-Bundesliga trifft Schalke 04 am Sonntag (13:30 Uhr) auf den FC Augsburg. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Spiel im TV zu sehen.

Schalke 04 muss nach der 0:4-Klatsche im Revierderby bei Borussia Dortmund Wiedergutmachung betreiben. Am Sonntag treffen die Königsblauen im ersten Heimspiel nach der Corona -Zwangspause auf den FC Augsburg . Anstoß in der Veltins-Arena ist um 13:30 Uhr.

als auch übertragen. Die Streitigkeiten des Rechtehalters Eurosport mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat Amazon genutzt und sich kurzfristig als zweiter Streaminganbieter neben DAZN platziert.

Schalke 04 steht am Sonntag im Fußball-Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (13.30 Uhr, live DAZN und Amazon) unter Zugzwang. Die heftige Derby-Klatsche gegen den BVB hat Spuren hinterlassen, denn sie bestätigte einen negativen Trend. In der Rückrundentabelle steht Schalke auf dem viertletzten Platz - zu den drei noch schlechteren Mannschaften gehört Gegner FC Augsburg, der zuletzt das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 verloren hatte - und das durch ein Tor in der Nachspielzeit. Gegen Augsburg muss nun ein Sieg her, sonst könnte die Stimmung bei den Königsblauen weiter in die falsche Richtung kippen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie findet das Spiel in der Veltins-Arena ohne Zuschauer statt.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und Augsburg am Sonntag im TV schauen können.

Nach seinem Verstoß gegen die Quarantäne-Regeln wird Heiko Herrlich am Sonntag in der Partie beim FC Schalke 04 an der Seitenauslinie sein Debüt als Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg feiern. Foto: dpa

Das erste Heimspiel nach der Corona-Zwangspause können die Schalke-Fans mit Hilfe von zwei Streaminganbietern verfolgen. Online-Gigant Amazon Prime teilte am Donnerstagabend mit, dass sowohl das Stadtduell zwischen Hertha BSC und Union Berlin (4:0) als auch die Partie zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg am Sonntag bei Amazon zu sehen sind. Ein Amazon Prime Abo kostet 69 Euro im Jahresabo. Das sind 5,75 Euro pro Monat. Alternativ ist das Prime-Abo für 7,99 Euro pro Monat als Monatsabo verfügbar. Die Übertragung des Spiels Schalke gegen Augsburg ist für Prime-Mitglieder im Rahmen ihres Abonnements ohne weitere Zusatzkosten verfügbar.

FC Schalke 04 - FC Augsburg (13.30 Uhr) - mögliche Aufstellung

FC Schalke 04: Schubert - Kenny, Sané, Nastasic, Oczipka - Caligiuri, McKennie, Serdar, Schöpf - Burgstaller, Rama

FC Augsburg: Luthe - Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Baier - Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich sehen die Spiele über die Prime Video App, auf Smart TVs u.a. von Samsung und LG sowie mobile Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV und A1, PlayStation und online. Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, können sich auf www.amazon.de/primevideo für ein 30-tägiges Probe-Abo anmelden.

Benni Zander wird die Begegnung zwischen Schalke und Augsburg kommentieren, unterstützt wird er von Co-Kommentator Markus Weinzierl. Eine brisante Auswahl. Weinzierl war vor seinem Wechsel nach Schalke für den FCA verantwortlich.

Wie geplant wird das Spiel auch über den Anbieter DAZN übertragen. Wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag mitteilte, wird der Streaminganbieter DAZN die verbleibenden Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr übertragen. Zusätzlich werden dort in den beiden Englischen Wochen die Spiele mittwochs um 18.30 Uhr gezeigt. Auch die Relegationspartien der Bundesliga und 2. Bundesliga laufen bei DAZN. Neukunden können das Angebot von DAZN einen Monat lang kostenlost testen. Das normale Abo kostet 11,99 Euro im Monat. Das Jahresabo kostet 119,99 Euro für 12 Monate.

Bundesliga und 2. Bundesliga am Sonntag auch bei bei Sky

Zwei weitere Bundesligaspiele werden am Sonntag im Free-TV über Sky übertragen. Die Partien Mainz 05 - RB Leipzig (15:30 Uhr) und 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf (18 Uhr) sehen Sie bei Sky Sport 1 und Sky Sport News. Highlights beider Spiele gibt es 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN zu sehen.

Fans der zweiten Fußball-Bundesliga dürfen sich ebenfalls freuen. Der Pay-TV-Sender übertragt am Sonntag ab 13.30 Uhr die Konferenz der 2. Liga im Free-TV. Zu sehen sein wird auch das Auswärtsspiel des VfL Bochum beim Karlsruher SC.

Schalke gegen Augsburg: Die Bilanz

Der FC Augsburg gehört zu den Lieblingsgegnern des FC Schalke 04. In 17 Bundesligaspielen gab es für Augsburg nur einen Sieg. Zudem gewann S04 das einzige Aufeinandertreffen im DFB-Pokal.

Die Bilanz aus Schalke-Sicht: 17 Spiele, neun Siege, sieben Unentschieden, eine Niederlage.