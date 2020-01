Schalke bangt vor Gladbach-Spiel um Amine Harit

Schalke 04 bangt vor dem Rückrunden-Start der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr/ ZDF) in der Arena gegen Borussia Mönchengladbach um den Einsatz von Amine Harit. Der 22 Jahre alte Marokkaner konnte am Mittwochabend nicht am Training teilnehmen, er leidet nach Vereinsangaben an Oberschenkelproblemen. Ob Harit an diesem Donnerstag (18 Uhr) beim Abschlusstraining wieder dabei sein kann, stand am Mittwoch noch nicht fest.

Harit ist Schalkes Zauberfuß

Sollte Amine Harit im ersten Spiel der Rückrunde ausfallen, wäre das eine erhebliche Schwächung für Schalke 04. Denn der Offensivspieler war in der Hinrunde Schalkes Zauberfuß: Er erzielte sechs Tore selbst und bereitete in der Bundesliga vier weitere vor. Harit stand in allen bisherigen 19 Pflichtspielen in Meisterschaft und Pokal in der Startelf, Trainer David Wagner verzichtete niemals freiwillig auf ihn. Sollte Harit nicht spielen können, wären Alessandro Schöpf oder Nassim Boujellab mögliche Ersatz-Kandidaten im offensiven Mittelfeld.

Serdar und Matondo treten kürzer

Schalke war durch die gesamte Vorbereitungszeit verletzungsfrei gekommen – bis zur Woche vor dem ersten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Auch Suat Serdar und Rabbi Matondo mussten am Mittwoch im Training kürzer treten; bei beiden soll es sich aber nur um eine Belastungssteuerung handeln – ihr Einsatz scheint nach dem derzeitigen Stand nicht gefährdet. Immerhin: Der häufig von Verletzungen geplagt Abwehrspieler Matija Nastasic trainierte am Mittwoch ohne Einschränkung. (MH)