Schalke: Bei Henning Matriciani reicht es nicht für die Startelf

Schalke zieht in Braunschweig in die zweite DFB-Pokalrunde ein: Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack diskutieren mit Matthias Heselmann bei 19:04 - Der Schalke-Talk.

Essen. Der FC Schalke 04 steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Über das 3:1 bei Eintracht Braunschweig diskutieren wir in unserem 19:04-Talk.

Der FC Schalke 04 kommt allmählich in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis gewann sechs Tage nach dem ersten Sieg in der Liga auch das Zweitliga-Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig mit 3:1 (2:1). In einer umkämpften Begegnung erzielten Kenan Karaman (20.), Paul Seguin (42.) und Danny Latza (90.+4) die Treffer des fünfmaligen Pokalsiegers, der zum neunten Mal in Folge die zweite Runde erreichte.

Schalke: Thomas Reis hat noch viele Baustellen

Über den zweiten Pflichtspielsieg in Serie haben die Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack mit Matthias Heselmann bei 19:04 - Der Schalke-Talk diskutiert. Unsere Experten sind sich einig: Auf Schalke-Trainer Thomas Reis warten trotz des Sieges noch einige Baustellen.

Gesprochen wird auch über die Personalie Henning Matriciani. Der bei den Fans sehr beliebte Verteidiger ersetzte den verletzten Thomas Ouwejan als Linksverteidiger. Überzeugen konnte er jedoch nicht. Offensiv kam von Martriciani zu wenig. Unsere Reporter haben dazu eine klare Meinung.

