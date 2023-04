Schalke beim SC Freiburg: Einst Favorit - jetzt Außenseiter

Gelsenkirchen. Schalke tritt am Sonntag in Freiburg an. Der einst kleine Klub ist S04 inzwischen enteilt. Bezeichnend ist ein Blick auf das Eigenkapital.

Allein dieser Satz wäre so vor wenigen Jahren nicht gefallen. „Ich habe keinerlei Bedenken, dass einer denkt, das könnte einfach werden.“ Gesagt hat das Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg. Vor einem Spiel gegen den FC Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). Es gab viele Jahre, sogar Jahrzehnte, in denen nur Königsblaue so etwas formuliert hätten – vom Vorstand bis zum Fan. Jetzt ist Freiburg Fünfter und Schalke Vorletzter. Doch wie konnte das passieren? Wie konnte sich das Bild in so kurzer Zeit so umkehren?