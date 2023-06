Schalke: Belohnung für Kenan Karaman – Enttäuschung für Mehmet Aydin

Nach dem Abstieg ist vor dem Aufstieg: Auf Schalke laufen die Planungen für die Zweitligasaison auf Hochtouren. Schalke-Reporter Andreas Ernst spricht darüber mit Matthias Heselmann in 19:04 – der Schalke-Talk.

Terodde, Hechelmann, Kaderplanung: So plant Schalke die Mission Wiederaufstieg

Gelsenkirchen. Kenan Karaman spielte bei Schalke 04 eine ordentliche Rückrunde. Dafür wurde der 29-Jährige S04-Angreifer nun in der Türkei belohnt.

Mehr als eine Woche nach dem Bundesliga-Abstieg von Schalke 04 meldete sich Kenan Karaman erstmals öffentlich zu Wort. In den Sozialen Medien bedankte sich der 29 Jahre alte Offensivspieler für die Unterstützung der Fans in seiner ersten Saison bei den Königsblauen. „Es gibt leider nicht viel zu sagen, nur von Herzen ein riesiges Dankeschön an alle Fans, ihr wart unfassbar diese Saison“, schrieb Karaman.

Für die kommende Zweitligasaison ist Karaman auf Schalke fest eingeplant – auch, weil er sich in der Rückrunde gesteigert hat. Unter Trainer Thomas Reis zählte der gebürtige Stuttgarter im Saison-Endspurt meist zur ersten Elf. Seine Sternstunde hatte er beim 2:2 im Revierderby gegen Borussia Dortmund, als er in der Schlussphase zum Ausgleich traf.

Schalke-Profi Kenan Karaman spielte letztmals 2021 für die Türkei

Die ansteigende Form des Offensiv-Allrounders wurde auch in der Türkei registriert, denn Nationaltrainer Stefan Kuntz hat den Schalker für die anstehenden Länderspiele in Lettland (16 Juni) und gegen Wales (19 Juni) nominiert. Ein Lohn für Karamans ordentliche Rückrunde.

Neu ist die Nationalmannschaft für Kenan Karaman zwar nicht, 41 Länderspiele hat der 29-Jährige schon in seiner Vita, sechs Tore erzielte er dabei. Doch zuletzt war der Schalker in der Türkei nicht mehr gefragt. Im November 2021 beim 2:1-Auswärtssieg in Montenegro stand er letztmals für das Heimatland seiner Eltern auf dem Rasen.

Karaman ist jedoch der einzige Schalke-Profi, der den Sprung in den Kader der Türkei geschafft hat. Auf Mehmet Aydin (21) verzichtete Kuntz dieses Mal. Der Rechtsverteidiger gehörte noch im März zum Aufgebot der Nationalmannschaft, blieb jedoch ohne Einsatz. Wirklich empfehlen konnte sich Aydin in den vergangenen Monaten nicht, schließlich kam er bei S04 in den vergangenen Wochen nicht mehr zum Zug.

