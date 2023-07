Schalke: "Besonderes Erlebnis" für Terodde - Reis grantelt

Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten rund um das Testspiel des FC Schalke 04 in Bocholt.

Bocholt. 2:2 endete das Testspiel von Schalke 04 beim Regionalligisten Bocholt. Simon Terodde verließ das Stadion glücklich - Trainer Thomas Reis nicht.

Simon Terodde hatte zwar nur in der ersten Halbzeit auf dem Platz gestanden und zum mageren 2:2 (2:2) des Zweitligisten FC Schalke 04 im Testspiel beim Regionalligisten 1. FC Bocholt ein Tor beigetragen, nach dem Abpfiff war er aber trotzdem der letzte Schalke-Profi, der durch den Spielertunnel in die Kabine kam. Für den 35 Jahre alten Stürmer war der Test, wie er selbst sagt, "ein besonderes Erlebnis." Nachdem er seinen Vertrag verlängert hatte, sei ihm sofort klar gewesen, dass er im Vorbereitungsspiel in seiner Heimat unbedingt dabei sein wolle.