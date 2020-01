Gelsenkirchen. Es tut sich was beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04: Die Königsblauen haben am Freitag gleich drei Spieler-Abgänge bestätigt.

Schalke bestätigt die Wechsel von Uth, Skrzybski und Reese

Drei Spieler werden in der Gruppe des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nach Spanien fehlen. Steven Skrzybski wechselt zum Bundesliga-Rivalen Fortuna Düsseldorf, das bestätigte Schalke am Mittag um 12.37 Uhr. Vier Stunden später verkündete Schalke, dass Mark Uth zum 1. FC Köln wechselt. Beide Spieler gehen auf Leihbasis. Nur wenige Minuten später verkündete S04 den Wechsel von Fabian Reese zum Zweitligisten Holstein Kiel. Für den Angreifer, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, erhält Schalke eine geringe Ablösesumme, die nach WAZ-Informationen bei rund 100.000 Euro liegt.

Schalke: Skrzybskis Leihvertrag gilt bis 30. Juni

Der 27-jährige Skrzybski steht seit Juli 2018 bei den Königsblauen unter Vertrag. Als bekennender Schalke-Fan entwickelte er sich schnell zum Fan-Liebling. In der verkorksten vergangenen Saison kam der Stürmer in 16 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore - obwohl er einen Großteil der Saison wegen mehreren Verletzungen verpasst hatte. War er fit, spielte er auch.

Das ist nun anders: Unter Trainer David Wagner ist er zwar fit, wartet aber noch einen Einsatz in der aktuellen Saison. In acht von 17 Spielen schaffte er es immerhin ins 20-Mann-Aufgebot - sonst blieb nur ein Platz auf der Tribüne. Im Leihvertrag mit der Fortuna, der bis Saisonende gilt, ist eine Kaufoption verankert worden. „Für Steven ist es nun wichtig, dass er Spielpraxis sammeln kann. Deswegen wünschen wir ihm im Trikot der Fortuna nahezu allen erdenklichen Erfolg – außer natürlich im Spiel gegen uns“, sagt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Skrzybski selbst sagt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Für mich ist es perfekt, dass wir direkt ins Trainingslager reisen – so kann ich schnell das Trainerteam und meine neuen Mannschaftskollegen kennenlernen. Unser großes Ziel ist der Klassenerhalt, dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.“ Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel ergänzt: „Steven Skrzybski passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist ein Mentalitätsspieler, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist und seine Fähigkeiten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt hat. Er ist schnell, durchsetzungsstark und einsatzfreudig. Wir sind uns sicher, dass er auf Anhieb eine Bereicherung für unsere Offensive werden kann.“

Ex-Nationalspieler Uth hatte in der Vorrunde mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Er kam zu neun Pflichtspiel-Einsätzen, davon acht in der Bundesliga. Lediglich im DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten Arminia Bielefeld (3:2) spielte Uth durch, in dieser Partie gelangen ihm auch zwei Torvorlagen - die einzigen in der aktuellen Saison. Auch in der vergangenen Spielzeiten lief es für den ehemaligen Hoffenheimer nicht gut. In 29 Partien (20 in der Bundesliga, 5 in der Champions League, 4 im DFB-Pokal) erzielte er vier Tore und legte drei vor - Uth und Schalke hatten sich viel mehr versprochen.

Jochen Schneider sagte über diesen Wechsel: "Mark hat kein einfaches Jahr 2019 hinter sich, vor allen Dingen verletzungsbedingt. Er möchte nun viel Spielpraxis sammeln. Da der 1. FC Köln jemanden für seine bevorzugte Position sucht, ist er mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dies beim FC zu tun." Uth kehrt zu seinem Heimatverein zurück.

Schalke: Geht auch Fabian Reese?

Auch ein dritter Abgang könnte in Kürze verkündet werden: Fabian Reese ist bei mehreren Zweitligisten im Gespräch.

Im Angriff hat Trainer Wagner nun fünf Optionen: Benito Raman ist Schalkes Stürmer Nummer eins - sollte Wagner auf eine Taktik mit zwei Spitzen setzen, kommen Zugang Michael Gregoritsch (ausgeliehen vom FC Augsburg), Guido Burgstaller, Rabbi Matondo und Ahmed Kutucu für den zweiten Platz infrage. Gregoritsch kann aber auch als hängende Spitze und Matondo auf den Außenpositionen zum Einsatz kommen.