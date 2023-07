Schalke bietet ab sofort genderneutrale Toiletten an

In der Schalker Veltins-Arena gibt es nun genderneutrale Toiletten.

Gelsenkirchen. In der kommenden Saison gibt es im Stadion von Schalke 04 genderneutrale Toiletten. Sie stehen für Personen aller Geschlechter zur Verfügung.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 bietet seinen Fans ab sofort genderneutrale Toiletten an. Vier ausgewählte Sanitärbereiche in der heimischen Arena sollen somit künftig für Personen aller Geschlechter zur Verfügung stehen.

„Die meisten öffentlichen Einrichtungen bieten sanitäre Anlagen für Frauen und für Männer an. Personen, deren Geschlechter nicht denen entsprechen, die ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurden, die also trans oder nicht-binär sind, berücksichtigt die konventionelle Unterteilung nicht“, teilte der Verein mit. „Für diese Menschen kann der WC-Raum zu einem Ort werden, an dem sie Diskriminierung, Ausgrenzung oder im schlimmsten Fall Gewalt erfahren.“

Mit den neuen, genderneutralen Toiletten will Schalke „die Rechte, Bedürfnisse und Vielfalt aller Menschen achten und für ein tolerantes Miteinander einstehen“. (sid)

