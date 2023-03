Schalke: Bleibt Alex Kral? Es gibt drei Bedingungen

In Augsburg holt Schalke ganz spät einen Punkt – auch, weil Marius Bülter beim Elfmeter in der Nachspielzeit die Nerven behält. Bei „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Matthias Heselmann über das Spiel und bewerten die aktuelle Lage bei den Königsblauen.

Gelsenkirchen. Alex Kral ist aus dem Mittelfeld des FC Schalke 04 nicht mehr wegzudenken. Doch sein Leihvertrag gilt nur bis zum 30. Juni - ohne Option.

Alex Kral gehört zu den prägnantesten Figuren in der zurzeit erfolgreichen Mannschaft des FC Schalke 04 - nicht nur wegen seiner Lockenpracht, sondern auch, weil er im defensiven Mittelfeld aufräumt und sogar spielerische Akzente setzt. Er verkörpert Bundesliga-, manchmal internationales Niveau. Aktuell ist er mit der tschechischen Nationalmannschaft unterwegs. Eine Frage umtreibt die Fans der Schalker: Bleibt Kral über den Sommer hinaus?

Arbeiten sie auch in der kommenden Saison zusammen? Alex Kral (l.) mit Schalke-Trainer Thomas Reis. Foto: firo

Einfach ist das nicht. Bis Juni 2024 steht Kral bei Spartak Moskau unter Vertrag. In dieser Saison 2022/23 spielt er wegen eines Fifa-Beschlusses auf Schalke. Dieser besagt, dass in Russland spielende ausländische Profis ablösefrei wechseln können. Davon profitierte S04. Doch diese Regelung endet nun. Ein Kral-Verbleib erschien deshalb sehr unwahrscheinlich und ist sogar an drei Bedingungen geknüpft.

Die erste: Die Fifa verlängert die Sonderregelung. Danach sieht es laut "Sport Bild" aktuell sogar aus. Eine Entscheidung soll im April fallen. Kral wäre wieder ablösefrei zu haben. Kral selbst hat sich immer positiv über Spartak Moskau geäußert - die Fans seien sehr gut, Kontakt zu seinen Mitspielern hätte er ebenfalls gehalten. Der Hintergrund ist klar: Eine mögliche Rückkehr nach Moskau soll nicht von Misstönen überschattet werden.

Die zweite: Schalke bleibt in der Bundesliga. Einer wie Kral wäre nicht bereit, in der Zweiten Liga zu spielen. Dafür wäre er zu gut und zu teuer. Interessenten würden für den 24-Jährigen Schlange stehen. Deshalb gilt auch: Die finanziell angeschlagenen Schalker müssten Kral zu einem der Top-Verdiener machen.

Die dritte: Kral selbst will weiter auf Schalke spielen. Wie zu hören ist, kann er sich dies gut vorstellen. Zuletzt hatte er sich stets begeistert über Umfeld und Fans geäußert.

Schalkes starkes Zentrum könnte bleiben

Klar ist: Bleibt Schalke erstklassig, könnte das starke Zentrum auch in der kommenden Saison auf Schalke zusammen spielen - mit den Innenverteidigern Moritz Jenz und Maya Yoshida, den defensiven Mittelfeldspielern Tom Krauß und Kral sowie Spielmacher Rodrigo Zalazar.

