Schalke-Verteidiger Jean-Clair Todibo wird wohl nicht in Gelsenkirchen bleiben können.

Gelsenkirchen. Jean-Clair Todibo soll auch über den Sommer hinaus beim FC Schalke 04 bleiben. Ein Leihangebot hat der FC Barcelona nun wohl abgelehnt.

Innenverteidiger Jean-Clair Todibo und Bundesligist FC Schalke 04 gehen ab Sommer wohl getrennte Wege. Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, sollen die Königsblauen mit einem erneuten Leihangebot beim FC Barcelona abgeblitzt sein.

Wie diese Redaktion erfuhr, soll Schalke noch darauf hoffen, den talentierten Franzosen auch über den Sommer hinaus halten zu können. Vor der Corona-Krise liebäugelte der Klub sogar, die Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro zu ziehen. Budgettechnisch ist aus Schalker Sicht aktuell aber nur eine weitere Leihe realisierbar.

FC Everton wohl an Kauf von Jean-Clair Todibo interessiert

Laut "Sport" will Barcelona den 20-Jährigen allerdings lieber verkaufen, statt erneut für ein Jahr auf Leihbasis abzugeben. So soll der FC Everton Interesse zeigen, Todibo nach Saisonende für rund 25 Millionen Euro fest zu verpflichten.

Sportlich wäre ein Abgang von Todibo ein schmerzlicher Verlust. Nachdem er erst in der Winterpause von Katalonien ins Ruhrgebiet gewechselt war, spielte er sich vor der coronabedingten Bundesligapause im Team von Trainer David Wagner fest. In fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele stand er in der Startelf und zeigte dabei stets ansprechende Leistungen.

Schalkes Verantwortliche loben Jean-Clair Todibo

„Er ist ein ganz junger Mann, der aufgrund unserer Situation eine noch entscheidendere Rolle annimmt, als wir gedacht haben. Er spielt sehr stressresistent, obwohl er gerade 20 Jahre alt ist. Wir sind froh, dass wir ihn haben“, lobte Wagner den Verteidiger vor einigen Wochen. „Jean-Clair hat Zeit gebraucht, um sich zu akklimatisieren. Nun kommt er immer mehr und besser an. Mit seiner unglaublich positiven Ausstrahlung mögen ihn alle“, sagte auch Sportvorstand Jochen Schneider über Todibo.

Beim spanischen Meister läuft Todibos Vertrag noch bis Juni 2023. Erst im Januar 2019 wechselte er für eine Million Euro vom FC Toulouse nach Barcelona.