Schalke: Chaos um Pokalgegner - Spielabsage möglich

Gelsenkirchen. Schalke 04 muss möglicherweise sein für Sonntag geplantes Pokalspiel verschieben. Grund dafür ist eine Entscheidung des Landgerichts München.

Alles war schon angerichtet für das DFB-Pokalspiel zwischen dem Bundesligisten Schalke 04 und dem Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05, das am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen werden soll: Trainer David Wagner hatte den Gegner beobachten lassen, auf einer Pressekonferenz 25 Minuten zum aktuellen Personalstand Stellung bezogen. Am frühen Abend kam aber der Hammer: Das Spiel fällt möglicherweise aus - und der Gegner ändert sich. Und das liegt am Landgericht München.