FC Schalke 04 Schalke: Das große Vertrauen in den Kader ist riskant

Gelsenkirchen. Schalke 04 will bis zum letzten Tag des Transferfensters nicht mehr viele Spieler einkaufen. Ist das fahrlässig? Ein Kommentar.

Die Tage seit der 0:1-Niederlage in Braunschweig zeigen mal wieder, dass es rund um den FC Schalke 04 nur zwei Emotionen gibt: Champions League oder Weltuntergang. War die Stimmung in der Sommerpause euphorisch, wurden Trainer Thomas Reis und die Spieler gefeiert, schien der Aufstieg nur eine Formsache zu sein, ist die Laune der Fans nach zwei Niederlagen in drei Zweitliga-Spielen im Keller und die Kritik sehr groß. Doch wo liegt die Wahrheit?