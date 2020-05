Schalke: Das passiert nach Frankreich-Abbruch mit Mendyl

Gelsenkirchen. Die französische Ligue 1 wurde vorzeitig abgebrochen. Schalke-Leihgabe Hamza Mendyl wird deshalb nicht mehr für den FCO Dijon spielen.

Gut ausgegangen ist die Saison in Frankreich für den FCO Dijon. In der französischen Ligue 1 steht der Klub aus dem Burgund nach 34 Spieltagen auf dem 16. Platz - und durch den Abbruch der Saison genügt das zum Klassenerhalt. Lange sah es für Dijon schlecht aus - noch nach zwölf Spieltagen war der Klub Schlusslicht. Das vorzeitige Saisonende verbindet einen Spieler Dijons mit dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04: Denn S04 hat Hamza Mendyl (22) an den FCO verliehen.