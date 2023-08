Schalke: Das Reis-Problem mit dem Dreifach-Topp

Gelsenkirchen. Keke Topp traf dreimal für die U23 beim 4:2-Sieg über die Schalker Profis. Doch reist er mit nach Braunschweig? S04-Trainer Thomas Reis grübelt.

Die Konkurrenz für Keke Topp in der Profimannschaft des FC Schalke 04 ist groß - und aktuell kommt der 19 Jahre alte Stürmer nicht an Simon Terodde (35) und Sebastian Polter (32) vorbei. Nicht einmal für einen Kaderplatz reichte es bisher, obwohl er die Trainingseinheiten unter Trainer Thomas Reis absolviert. Nun machte Topp aber nachhaltig auf sich aufmerksam. Beim 4:2-Erfolg der U23 über die Profimannschaft am Mittwoch erzielte er drei Tore. Das bringt Trainer Reis in die Bredouille.