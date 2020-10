Schalke: Das sagt Nagelsmann zum Trainerwechsel bei S04

Leipzig/Essen. In seinem ersten Spiel als Schalke-Trainer bekommt es Manuel Baum mit RB Leipzig zu tun. Auch für die Leipziger eine undankbare Aufgabe.

Für den kommenden Gegner RB Leipzig hat sich Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 zu schnell auf Manuel Baum als neuen Trainer festgelegt. „Nach unserem Spiel wäre es vielleicht besser gewesen. Aber ich habe eine Vorstellung davon, was Manuel Baum vor hat und was ich in seiner Situation tun würde“, sagte RB-Coach Julian Nagelsmann vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Ich habe eine Idee, was funktionieren könnte. Und ich bin gespannt wie ein kleiner Junge, ob es funktioniert.“ Von seinen bisher sechs Duellen mit Baum hat Nagelsmann noch keines verloren.

Aufgrund der besonderen Konstellation durch den Trainerwechsel ist der RB-Coach nun allerdings gewarnt. "Wenn ein neuer Trainer kommt, gerade wenn ein Team wie Schalke zuletzt 18 Spiele nicht mehr gewonnen hat, dann geht ein Push durch die Gruppe - gerade auch bei Spielern, die nicht mehr so oft gespielt haben zuletzt", sagte er. "Es gibt außerdem eine neue Ansprache, der Trainingsreiz ist ein anderer, jeder hat seine Ideen vom Fußball. Dementsprechend wird immer etwas passieren." Das führe eben zu einem Ruck im Team.

RB-Trainer Nagelsmann: "Schalke strotzt nicht vor Selbstvertrauen"

Favorit ist Champions-League-Teilnehmer Leipzig gegen die Gelsenkirchener trotzdem. "Dass Schalke jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzt, das ist auch klar. Trotzdem sehen sie in dem Trainerwechsel eine Chance, auch eine berechtigte Chance", erklärte Nagelsmann weiter. Nach Meinung des Trainers liege es "aber an uns selbst und unserer Leistung, ob wir Schalke eher an die alte Zeit, sprich die letzten Spiele, erinnern - oder ob wir sie daran erinnern, dass ein neuer Trainer eine große Chance ist."

Schlecht für Leipzig ist auch, dass das Team gerade in der Offensive mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Kapitän Marcel Sabitzer (Muskelfaserriss) fällt weiterhin aus, dazu konnte Hee-chan Hwang wegen einer Prellung im Hüftbereich nicht trainieren. Auch Yussuf Poulsen ist fraglich. „Bei Yussi machen wir am Freitag einen Belastungstest und entscheiden dann, ob er spielt. Er hat eine kleine Zerrung im Oberschenkel“, sagte der 33-Jährige. (dpa mit fs)