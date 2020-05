Schalke: Das sind die Gründe für die große Krise

Gelsenkirchen. Schalke-Vorstand Jochen Schneider vertraut Trainer David Wagner. Von einigen Profis sind die Königsblauen in der Krise aber besonders enttäuscht.

Es ist eine Meldung, die so gar nicht zur Stimmungslage rund um den FC Schalke 04 passen mag. Schalke 04 gehört zu den Top 15 der wertvollsten Fußball-Marken der Welt, wie die Wirtschaftsprüfer der KPMG ermittelt haben. Real Madrid, Manchester United, Juventus Turin, Schalke – das klingt nach großem Fußball. Doch das ist Vergangenheit. Die Realität für die Königsblauen: zehn Bundesligaspiele ohne Sieg, grauenvoller Fußball, finanziell am Abgrund, der Trainer ist umstritten – und nach der 1:2-Pleite beim Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf am Mittwochabend droht zum zweiten Mal in Folge eine Saison ohne Europapokal. Das gab’s zuletzt vor 20 Jahren.