Schalke-Debütant Leo Greiml: Eine Karriere mit Ansage

Gelsenkirchen. Schalkes Innenverteidiger Leo Greiml feiert am Samstag in Leverkusen sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. In Österreich hat er viele Fans.

Schon als Leo Greiml 17 Jahre alt war, gab es für Dietmar Kühbauer keinen Zweifel. „Leo wird seinen Weg machen“, sagte der damalige Trainer von Rapid Wien über sein großes Abwehr-Talent. Vier Jahre später erlebt Greiml seinen vorläufigen Karriere-Höhepunkt: Er steht an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf, wenn er in der Bundesliga mit Schalke 04 bei Bayer Leverkusen antritt. Es ist eine Premiere mit Verspätung.