Schalke: Der Fehlstart geht auch auf Schröders Kappe

Leverkusen. Sechs Punkte aus acht Spielen - die Stimmung bei Aufsteiger Schalke 04 ist nach dem 0:4 in Leverkusen auf dem Nullpunkt. Ein Kommentar.

Die Party wollte im Mai nicht enden, als Schalke 04 den Wiederaufstieg in die Bundesliga feierte. Zehntausende jubelten auf den Straßen und rund um die Arena, veranstalteten Triumphzüge durch einige Zweitliga-Städte Deutschlands. Sportdirektor Rouven Schröder wurde ehrfürchtig für viele Schalker zu "Don Rouven", weil viele seiner Entscheidungen aufgegangen waren. Das alles ist erst fünf Monate her. Nach dem neunten Bundesliga-Spieltag spricht aber niemand mehr über den Aufstieg. Sondern darüber, dass die Schalker aktuell in der Liga nicht konkurrenzfähig sind. Der Schock ist inzwischen größer als die Freude, für wenigstens ein Jahr in den größten Stadien der Republik zu spielen.