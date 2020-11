Schalke: Die Angst vor dem Abstieg wächst

Gelsenkirchen. 24 Liga-Spiele ohne Sieg, mehr Rückschritte als Fortschritte, kaum noch Hoffnung - auf Schalke wächst die Angst vor dem Abstieg. Ein Kommentar.

Erschreckende Momente mussten die Fans des FC Schalke 04 viele miterleben seit dem 17. Januar, dem Tag des letzten Sieges in der Fußball-Bundesliga. An diesem Samstag kamen beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg, dem inzwischen 24. Spiel in Folge ohne Sieg, einige hinzu. Und doch verändert sich die Gefühlslage des Vereins gerade: Die Hoffnung, irgendwann werde es rechtzeitig schon wieder besser, weicht immer mehr der bitteren Angst vor dem Abstieg. Weil einfach nichts besser wird - sondern alles nur noch schlechter.