Schalke: Die ernüchternde Bilanz der ausgeliehenen Spieler

Nabil Bentaleb ist seit Dienstag Nummer neun. So viele Profis hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 derzeit an andere Klubs verliehen. In der Winter-Transferperiode haben die Königsblauen zudem Abnehmer für Mark Uth (1. FC Köln) und Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf) gefunden. Nicht für alle in Gelsenkirchen aussortierten Spieler hat sich die Situation während des Leihgeschäfts verbessert.

Torwart Ralf Fährmann wollte unbedingt spielen. Seinen Stammplatz auf Schalke hatte er an Alexander Nübel verloren. Aber auch bei Norwich City ist der 31-Jährige bloß Reservist hinter Tim Krul. Er kam nur in einer einzigen Partie zum Einsatz: bei der 0:2-Niederlage gegen Crystal Palace. Fährmann musste zu allem Überfluss nach 20 Minuten verletzt vom Platz. Im Sommer kehrt er vorerst nach Schalke zurück, das Leihgeschäft endet.

Ähnlich aussichtslos ist die Situation von Pablo Insua. Der 26-jährige Spanier kickt für SD Huesca in der zweiten Liga seines Heimatlandes. Bislang kam er lediglich zu zwei Einsätzen im Pokal. In der Liga spielte er exakt eine Minute. Huesca besitzt eine Kaufoption für den Innenverteidiger, der bereits die zweite Saison nach Spanien ausgeliehen ist. Die erste verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses fast vollständig.

Mendyl und Rudy blühen bei ihren neuen Klubs auf

Der bei Schalke suspendierte Hamza Mendyl (22) gehört dagegen bei seinem neuen Klub FCO Dijon zum Stammpersonal. Zehn seiner zwölf Einsätze in der französichen Ligue 1 absolvierte er über die volle Distanz als linker Verteidiger. In Mendyls Vertrag ist eine Kaufoption vereinbart.

Große Hoffnungen hatten sie auf Schalke an Sebastian Rudy. Der deutsche Nationalspieler sollte das Mittelfeld organisieren und stabilisieren. Wirklich geklappt hat das nie. Folglich ging es für ihn zurück zur TSG Hoffenheim. Dort ist der 29-Jährige wieder unumstrittener Stammspieler. Die TSG kann ihn im Sommer für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro fest verpflichten.

Tekpetey bekommt Konkurrenz aus Schalke

Nur auf zwei Kurzeinsätze bei Fortuna Düsseldorf brachte es der Ghanaer Bernard Tekpetey. Der 22-Jährige kam über die zweite Mannschaft des FC Schalke zu den Profis, hatte schließlich beim SCR Altach eine Zwischenstation und landete dann beim SC Paderborn. S04 holte ihn im Sommer 2019 zurück. Seine Leihe bei der Fortuna soll noch bis Juni 2021 laufen. Unglücklich: In Steven Skrzybski hat Düsseldorf ausgerechnet von Schalke jemanden für die rechte Außenbahn verpflichtet - eigentlich Tekpeteys Position.

Mittelstürmer Cedric Teuchert spielte bei Königsblau in der Rückrunde 2019 keine Rolle mehr. Bei Zweitligist Hannover 96 schien Teuchert besser in Form zu kommen. Er lieferte in der Hinrunde immerhin vier Scorerpunkte in zehn Partien. Ende November erlitt er einen Jochbeinbruch und steht nun vor seinem Comeback. 96 besitzt eine Kaufoption für den 23-Jährigen.