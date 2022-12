Schalke: Die Top Drei der Knappenschmiede 2022 – Platz drei

Gelsenkirchen. Wir haben die Top Drei der Schalker Knappenschmiede 2022 ausgewählt. Auf Platz drei stehen die U-19-Fußballer, das Team von Coach Norbert Elgert.

Für die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 endet die Saison im Jahr 2022 weitaus besser, als es nach dem sehr holprigen Start zu erwarten gewesen ist. Zur Erinnerung: „Wir haben zu viele Kinder in der U 19“, sagt Trainer Norbert Elgert nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den FC Viktoria Köln. In den folgenden Wochen und Monaten stimmt aber die Entwicklung, an deren Ende das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft und der Triumph im Westfalenpokal stehen.

Es ist der 30. April, der letzte Spieltag der wegen der Corona-Pandemie einfachen Runde in der A-Junioren-Bundesliga West, als die Schalker nur zuschauen, aber kräftig jubeln. Weil Bayer 04 Leverkusen gegen den SC Paderborn 07 nur ein 2:2 schafft, bleibt das Team von Norbert Elgert, das aus seinen fünf letzten Saisonspielen 15 Punkte geholt hat, hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter Borussia Dortmund auf dem zweiten Platz.

Schalke schlägt den BVB im Rückspiel mit 1:0 – Gideon Guzy trifft

Im Halbfinale gegen den Erzrivalen und späteren Deutschen Meister geht dann nichts. Zumindest nicht im Hinspiel, das der BVB vor heimischer Kulisse mit 5:1 für sich entscheidet. „Das hat was mit der Qualität der Dortmunder zu tun, mit deren herausragender individueller Qualität und natürlich auch mit dem Geschwindigkeitsvorteil, weil jeder Spieler von denen auf jeder Position schneller ist“, sagt Norbert Elgert am 7. Mai.

Acht Tage später aber, im Parkstadion, schafft die Schalker U 19 dann etwas, was zuvor in dieser Saison keiner Mannschaft gelungen ist: den BVB zu schlagen. Im Rückspiel des Halbfinals gibt es dank eines Treffers von Gideon Guzy einen 1:0-Erfolg. Und weil es so schon gewesen ist, wiederholen die königsblauen A-Junioren dieses Kunststück am 1. Juni. Sie setzten sich nach einem 0:1-Pausenrückstand im Parkstadion mit 3:1 durch und holen den Westfalenpokal. Emmanuel Gyamfi trifft zweimal, Keke Topp einmal. „Wir wussten, dass wir noch gute Leute auf der Bank haben“, sagt Norbert Elgert, der an diesem Mittwochabend beide Torschützen eingewechselt hat.

