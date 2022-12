Schalke: Die Top Drei der Knappenschmiede 2022 – Platz eins

Gelsenkirchen. Der herausragende Knappenschmiede-Tag 2022 ist der 8. Mai. Deshalb geht unser Platz eins an die Schalker U-17-Fußballer, die Deutschen Meister.

Es sind zwei Tage, die ihren Platz in der Chronik des FC Schalke 04 nie verlieren werden: der 7. und 8. Mai 2022. Einen Tag nach der Rückkehr der Profis in die Bundesliga, nach dem 3:2-Erfolg im Samstagabend-Spiel der 2. Bundesliga über den FC St. Pauli, setzen sich auch die U-17-Fußballer der Königsblauen eine Krone auf.

Das Team von Trainer Onur Cinel behauptet sich im Finale der Deutschen Meisterschaft der B-Junioren nach einem 0:1-Rückstand und dem 1:1-Ausgleich durch Tristan Osmani im Elfmeterschießen gegen den mit zahlreichen Nationalspielern gespickten VfB Stuttgart. „Die Meisterschaft für unsere U 17 rundet das wunderbare Schalker Wochenende perfekt ab“, sagt Mike Büskens, der Interimstrainer der Schalker Profis, der in der Nacht nach dem Aufstieg gar nicht geschlafen hat. „Das Team hat eine überragende Saison gespielt.“

Schalke-Torwart Faaris Yusufu pariert gegen den VfB Stuttgart zwei Elfmeter

Vor dem Titelgewinn im Parkstadion liefern sich die königsblauen B-Junioren mit denen des VfB ein dramatisches Elfmeterschießen. Nur fünf der zehn Schüsse sitzen. Schließlich sorgt Tristan Osmani für die Entscheidung, nachdem zuvor Philip Buczkowski und Niklas Dörr verwandelt haben. Gefeiert wird aber vor allem ein junger Mann, der gar nicht geschossen, sondern vor allem toll gehalten hat: Torwart Faaris Yusufu.

„Das ist pures Glück, was ich gerade empfinde“, sagt der Meistermacher, sagt Trainer Onur Cinel, dessen Klamotten alles andere als trocken sind. „Und ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft und auf alle um die Mannschaft herum. Heute können ganz, ganz viele Leute stolz auf sich sein. So eine Saison kann man nicht toppen.“ Zuvor hat er mit seinem Team bereits den NRW-Pokalsieg und die Westdeutsche Meisterschaft geholt. Zur Perfektion reicht es am Ende dieser herausragenden Saison dann jedoch nicht: Im Finale des Westfalenpokals setzt sich der VfL Bochum im Parkstadion durch. Mit 3:1 und Luca Podlech im Schalker Tor.

Schalke-Trainer hat wegen seiner Torhüter-Entscheidung ein schlechtes Gewissen

Die beiden jungen Schlussmänner sind eine der spannendsten Saisongeschichten der Schalker B-Junioren 2021/22, wenn nicht sogar die spannendste. Mal spielt der, mal der. Und vor dem Finale muss sich Onur Cinel entscheiden. Dass er in der Halbzeit-Pause wechseln wird, hat er bereits nach den beiden Paarungen im Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf mit einem Schmunzeln ausgeschlossen. Es sei eine 50:50-Entscheidung gewesen sei – für Faaris Yusufu, der dann im Elfmeterschießen zweimal pariert und einen Ball übers Tor geguckt hat.

Gefeierter Schalke-Torwart am 8. Mai im Parkstadion: Faaris Yusufu. Foto: Christof Köpsel / Getty Images

„Ich habe Luca gegenüber nach wie vor ein schlechtes Gewissen“, sagt Onur Cinel, „denn beide hätten es verdient gehabt. Aber ich konnte heute aus taktischen Gründen nicht mit zwei Torhütern spielen.“ Er lacht. „Beide sind ziemlich gut.“ Und auch aktuell ist die Situation keine andere, nämlich ein Luxusproblem. „Unsere beiden Torhüter bewegen sich absolut auf Augenhöhe“, sagt Schalkes U-19-Trainer Norbert Elgert über seine beiden 17-jährigen Keeper.

Klar: Diesen Sonntag, diesen 8. Mai, werden die Deutschen Meister nie vergessen, den Tag des Erfolges für die Ewigkeit. „Ich sehe tagtäglich Personen aus meinem Trainerteam und auch Spieler, die jetzt zum Teil in der U 19 sind“, hat Onur Cinel kürzlich im WAZ-Interview gesagt. „Wir gucken uns manchmal nur in die Augen, und in unseren Köpfen lautet die Begrüßung: Hallo, Deutscher Meister! Dass uns dieses besondere Erlebnis für immer verbindet, ist das Schönste an diesem Titel. Das habe ich aber auch erst vor kurzem richtig wahrgenommen.“

