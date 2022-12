Schalke: Die Top Drei der Knappenschmiede 2022 – Platz zwei

Party beim BVB: Die U-15-Fußballer des FC Schalke 04 holen sich am 26. Mai in Dortmund den Westfalenpokal.

Gelsenkirchen. In unseren Top Drei der Schalker Knappenschmiede 2022 landen die U-15-Fußballer auf Platz zwei – ein schwärmender Trainer und ein Party-Löwe.

Zur Meisterschaft reicht es für die U-15-Fußballer des FC Schalke 04 in der C-Junioren-Regionalliga nicht ganz, sie müssen ihren Altersgenossen von Borussia Mönchengladbach den Vortritt lassen. Eine königsblaue Party gibt es 2022 aber dennoch, und zwar am 26. Mai, am Himmelfahrtstag. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Ruhe setzt sich bei Borussia Dortmund, dem Regionalliga-Tabellendritten, mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch und holt sich den Westfalenpokal. Nach 70 Minuten hat es an der Adi-Preißler-Allee 0:0 gestanden.

„Irgendwann hast du es auch verdient“, sagt Sebastian Ruhe einige Minuten nach diesem Drama vom Punkt, das letztlich Torwart Frederik Valenbreder mit seiner Parade gegen BVB-Nationalspieler Tyler Meiser und Jonas Zgorecki mit seinem Treffer zum Schalker 6:5 entschieden haben.

Schalke-Trainer Sebastian Ruhe nach dem Triumph beim BVB: „Weltklasse!“

Während Stürmer Blessing Mulweme, der in der ersten Halbzeit zwei sehr gute Möglichkeiten nicht genutzt hat, weil er am Pfosten und BVB-Keeper Leon Herdes gescheitert ist, der unumstrittene Party-Löwe nach diesem Triumph ist, erinnert der Trainer auch an die Regionalliga-Meisterschaftsspiele, in de­nen es in der Vorrunde ein 1:6 sowie in der Meisterrunde ein 3:3 gegeben hat. Er strahlt. Eigentlich pausenlos an diesem Nachmittag in Dortmund. „Überragend“, sagt er. „Das gönnt man den Jungs von Herzen.“

Sebastian Ruhe schwärmt. „Das ist so eine super Truppe. Die Jungs haben sich in dieser Saison super entwickelt und auch nicht nachgelassen, als Jakob hochgegangen ist“, sagt der Coach des Westfalenpokal-Siegers – also als sein Vorgänger Jakob Fimpel Ende März früher als geplant als Nachfolger von Torsten Fröhling zum U-23-Trainer des FC Schalke 04 bestellt worden ist. Und weil er so stolz auf seine Mannschaft ist, legt Sebastian Ruhe auch noch einen drauf. „Weltklasse!“, sagt er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04