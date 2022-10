Schalke: Diesen Auftrag hat Kramer in der zweiten Saisonphase

Gelsenkirchen. Die Position von Frank Kramer ist aktuell gefestigt. Doch jetzt muss der Schalke-Trainer den nächsten Schritt machen. Am Sonntag kommt Augsburg.

Eine Saison wie es sie noch nie gab kündigten die Verantwortlichen des FC Schalke 04 im Sommer an. Das lag nicht nur am gerade vollbrachten Aufstieg oder den ganz bescheidenen Ansprüchen des stolzen Vereins – sondern auch am durch die Winter-WM in Katar verschobenen Spielplan. Schalkes Bosse teilten die erste Hälfte der Saison in zwei Phasen – acht Pflichtspiele vor, neun Pflichtspiele nach der Länderspielpause. Die zweite Phase beginnt am Sonntag mit einem Spiel gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN).