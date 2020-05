Gelsenkirchen/Düsseldorf. Der FC Schalke 04 tritt in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf an. Alle Informationen über die TV-Übertragung erhalten Sie hier.

Das erste Geister-Heimspiel des FC Schalke 04 ist zum Desaster geworden. Mit 0:3 unterlag der Fußball-Bundesligist dem FC Augsburg. An diesem Mittwoch bietet sich die Chance zur Wiedergutmachung: Das Team von Trainer David Wagner tritt beim Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf an. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Begegnung: Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 Datum: 27.05.2020 Anstoß: 20.30 Uhr Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf TV-Übertragung: Sky / SkyGo / SkyTicket Live-Ticker z.B. auf waz.de

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv insgesamt acht Partien der Fußball-Bundesliga -- eine davon: Das Spiel des FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf.

Ab 19.30 Uhr zeigt Sky die Konferenz mit allen Mittwochs-Spielen. Das Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München steigt bereits am Dienstag. Wie und wann Sie das Spiel zwischen Dortmund und Bayern live sehen können, erklären wir Ihnen in einem separaten Artikel.

Am Mittwoch läuft die Partie Düsseldorf gegen Schalke. Ab 20.25 Uhr steigt Sky in die Übertragung ein. Kommentator ist Martin Groß. Zu sehen ist das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 3 HD. Die Highlights sind ab 22.30 Uhr zu sehen.

Schalke-Stürmer Michael Gregoritsch wird in dieser Szene eng von Augsburg-Verteidiger Felix Uduokhai bewacht. Foto: firo

Damit Sie Sky auf Ihrem TV-Gerät empfangen können, benötigen Sie allerdings ein Abonnement des Bundesliga-Paketes. Das kostet Sie aktuell mindestens 24,99 Euro monatlich. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters.

Die Schalke-Profis Jonjoe Kenny (vorne) und Daniel Caligiuri stellten sich nach dem Spiel den Fragen der Journalisten. Eine geeignete Erklärung für die 0:3-Pleite gegen Augsburg hatten sie nicht. Foto: firo

Parallel zur Übertragung im Pay-TV zeigt Sky die Spiele am Mittwoch auch online im Live-Stream - also auch Düsseldorf gegen Schalke. Sky-Kunden können so per Sky-Go auch von mobilen Geräten wie Tablets, Smartphones oder Laptops auf die kompletten Inhalte ihres Abos zugrifen. Alles, was sie dafür brauchen ist die Sky-Go-App, die kostenlos in allen gängigen Stores zum Download bereit steht (zum Beispiel Apple-Store, Google-Play-Store).

Doch nicht nur Sky-Abonnenten können die Bundesliga im Live-Stream sehen. Mit dem Sky-Ticket können auch Fußballfans Spiele wie Düsseldorf gegen Schalke oder auch Dortmund gegen Bayern sehen, ohne sich langfristig zu binden. Aktuell hat der Sender ein sogenanntes "End of Seasen Ticket" im Angebot.

Damit können alle verbleibenden Spiele der Bundesliga geschaut werden, die auf Sky übertragen werden. Die Kosten dafür liegen bei 39,99 Euro. Doch aufgepasst: Sky überträgt nicht alle Bundesligaspiele. Auch der Streamingdienst DAZN hat die Rechte einzelne Spiele auszustrahlen, zuletzt auch der Internet-Riese Amazon.

Düsseldorf gegen Schalke 04: So sehen Sie die Highlights

Nicht zufrieden: Schalke-Kapitän Daniel Caligiuri. Foto: Getty

Im Free-TV waren zuletzt die Spieltage 26 und 27 zu sehen. Nun gibt es nur noch die Zusammenfassung im frei empfangbaren Fernsehen. Erste Bilder der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04 können Fußball-Fans ab 22.45 Uhr in der ARD-Sportschau erwarten. Die Moderation übernimmt Jessy Wellmer. Neben dem Schalke-Spiel werden dort auch folgende Begegnungen zusammengefasst:

RB Leipzig - Hertha BSC

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln

FC Augsburg - SC Paderborn 07

1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05

Die Highlights der Partie könnt ihr im Anschluss auch auf DAZN sehen. Rund 40 Minuten nach Abpfiff zeigt der Streaming-Anbieter eine Zusammenfassung des Schalke-Auswärtsspiels.

Schalke: Das sagt Trainer David Wagner zur aktuellen Situation

Foto: Getty

Schalke-Trainer David Wagner wirkt zunehmend ratlos. Seit neun Spielen wartet der Revierklub auf einen Sieg. Nur dreimal in der Vereingeschichte hatte Schalke schlimmere Serien.

„Unsere Probleme sind vielschichtig. Uns fehlen Leichtigkeit, Vertrauen, Automatismen. Wir sind nicht in der Lage, Dominanz aus dem Mittelfeld zu entwickeln, um Chancen zu kreieren. Wenn wir welche haben, ist die Verwertung schlecht", analysierte Schalke-Trainer David Wagner nach dem Spiel. Ganz bitter: Nach dem Desaster erlaubte sich der FC Augsburg auch noch einen Spaß mit den Schalkern.

Die Bilanz nach der Corona-Pause ist enttäuschend: Nach dem 0:4 im Revierderby gegen Borussia Dortmund folgte nun eine 0:3-Heimpleite gegen Augsburg. Obendrein verletzte sich auch noch Schalke-Profi Suat Serdar.

Die Lage bei Schalke-Gegner Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorfs Steven Skrzybski (li.) gegen die Kölner Toni Leistner (am Boden) und Noah Katterbach. Foto: WITTERS

Düsseldorf scheint auf den ersten Blick schlagbar für die Königsblauen. Während Schalke noch auf die Europa League hoffen darf, müssen die Rheinländer um den Klassenerhalt bangen. Am Wochenende holte das Team von Trainer Uwe Rösler nur ein 2:2 beim 1. FC Köln.

Aufgrund der geltenden Einschränkungen in der Corona-Krise können Schalke-Fans beim Spiel nicht live vor Ort sein. Zuschauer sind von den Partien der Fußball-Bundesliga ausgeschlossen. Allerdings wird das Spiel im TV übertragen. (lo)