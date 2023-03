Schalke-Euphorie: 04 Gründe für die fast unvorstellbare Wandlung

Bochum. Schalke 04 ist nach nach dem 2:0 beim VfL Bochum nicht mehr Letzter. Die Euphorie ist vor dem BVB-Spiel zurück. Dafür gibt es vier Gründe.

In einem Bundesliga-Stadion außerhalb von Gelsenkirchen gab es solche Bilder seit drei Jahren und zwei Monaten nicht mehr: Euphorisch stürmten die Profis des FC Schalke 04 in die Gästekurve, nahmen sich an den Händen, sangen „Super FC Schalke“ und „Die Nummer eins im Pott sind wir“. Das Revierderby der großen Emotionen gewannen die Königsblauen beim VfL Bochum mit 2:0 (1:0) – nach 38 sieglosen Auswärtsspielen feierte Schalke und verließ den letzten Platz. Nach nur neun Punkten in 17 Hinrundenspielen sind es nun zehn in sechs Rückrundenpartien. Eine fast unvorstellbare Wandlung.