Schalke: Eurofighter Youri Mulder bleibt im Aufsichtsrat

Gelsenkirchen. Schalke beruft Youri Mulder für zwei weitere Jahre in den Aufsichtsrat. Gleiches gilt für Harald Förster. Das beschloss das Gremium am Dienstag.

Gut gelaunt trafen sich die Aufsichtsratsmitglieder des FC Schalke 04 am Dienstagnachmittag zur turnusgemäßen Sitzung in der Geschäftsstelle: Die Sorgen, schon frühzeitig wieder in die Zweite Liga abzusteigen, sind nicht mehr so groß. Es gibt berechtigte Hoffnung, den Klassenerhalt doch zu schaffen. Auf der Sitzung beschloss der Aufsichtsrat zudem, Youri Mulder für zwei weitere Jahre zu kooptieren.

Schalke: Erneute Kooptation von Youri Mulder und Harald Förster

Bis zu drei Mitglieder des elfköpfigen Aufsichtsrats kann das Gremium selbst berufen - lange ging ein Platz an den Vertreter des langjährigen Hauptsponsors Gazprom. Aktuell ist neben Mulder noch Harald Förster, der Geschäftsführer der Stadtwerke Gelsenkirchen, kooptiertes Mitglied. Auch Förster soll seinen Posten für zwei weitere Jahre behalten. Entsprechend der Satzung bedarf die Bestellung einer Bestätigung durch den Wahlausschuss, der dazu noch angehört wird.

Der Aufsichtsrat kann satzungsgemäß bis zu drei Mitglieder kooptieren, deren Bestellung für jeweils zwei Jahre erfolgt und jederzeit widerruflich ist.

Der 54 Jahre alte Mulder trug zwischen 1993 und 2002 das Schalker Trikot, gehörte zu den Eurofightern, die 1997 den Uefa-Pokal holten. Nach seiner Karriere arbeitete er zunächst als Sportreporter für den niederländischen TV-Sender NOS. In der Saison 2007/2008 und von 2011 bis 2015 gehörte er zum Trainerteam des FC Twente Enschede. Von April 2008 bis Juni 2009 war er für Schalke tätig - zweimal als Interimstrainer mit Mike Büskens (April/Mai 2008 und März bis Juni 2009), dazwischen als Assistent von Fred Rutten.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04