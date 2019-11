Schalke: Fakten-Check - ist Wagners VAR-Kritik berechtigt?

Gelsenkirchen. Nach dem 2:1 gegen Union Berlin beschwerte sich Schalke-Trainer David Wagner zum wiederholten Mal über die Schiedsrichter. Liegt er richtig?

Schalkes Trainer David Wagner bewahrt fast immer die Contenance - auch wenn die Spiele noch so hektisch oder emotional verlaufen sind. Auch nach dem 2:1-Erfolg über den 1. FC Union Berlin am Freitagabend trug Wagner seine Kritik mit einem ruhigen Tonfall vor - aber die Kritik hatte es in sich. Es ging um den Foulelfmeter, den Schiedsrichter Schlager den Berlinern zugesprochen hatte und der zum zwischenzeitlichen 1:1 führte. Dass er nicht berechtigt war, gestanden nach dem Spiel selbst die Berliner.