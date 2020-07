Schalke-Faktencheck: Hat sich die Mitgliederzahl verringert?

Gelsenkirchen. Schalke durchlebte eine schwierige Saison, viele Fans deuteten in den sozialen Netzwerken an, ihre Mitgliedschaft zu kündigen. Ein Faktencheck.

In den sozialen Netzwerken waren Mitgliederausweise des FC Schalke 04 in den vergangenen Monaten sehr präsent. Immer wieder demonstrierten Schalke-Anhänger, wie sie ihre Mitgliedschaft kündigen - oder wie sie neue Anträge unterschreiben. Vor allem nach den rassistischen Äußerungen des ehemaligen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies und dem Umgang des Klubs damit oder den eingeleiteten Sparmaßnahmen gab viele Mitglieder, die mit einem Austritt drohten. Nach dem Tönnies-Rücktritt wiederum wollten viele zurückkehren. Doch wie ist es wirklich? Sind große Änderungen in der Zahl der Mitglieder nur eine "gefühlte" Wahrheit?