Schalke-Faktencheck: Wechselt Mark Uth zum 1. FC Köln?

Ein kurzer Blick auf die Statistik genügt, um eine große Schwäche des 1. FC Köln auszumachen. Nur 19 Tore hat der Aufsteiger in der Bundesliga-Hinrunde erzielt. Eine sehr dürftige Quote, die lediglich vom VfL Wolfsburg und Werder Bremen (beide je 18 Tore) untertroffen wird. Durch den knappen Sieg gegen die Bremer am vergangenen Wochenende ist es den Domstädtern immerhin gelungen, auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern. Um den erneuten Absturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern, sollen in der Winterpause Verstärkungen her. Gut möglich, dass sich FC-Manager Horst Heldt bei seinem Ex-Klub Schalke 04 bedienen wird. Der "Express" will erfahren haben, dass S04-Stürmer Mark Uth (28) ein Kandidat für einen Transfer sein soll. Hier gibt es den Faktencheck.

Das ist Mark Uth: Im Sommer 2018 wechselte der Angreifer mit großen Hoffnungen von der TSG Hoffenheim nach Gelsenkirchen. Die Saison 2017/18 hatte er als drittbester Bundesliga-Scorer abgeschlossen. 14 Tore und neun Vorlagen gelangen Uth in 31 Spielen. Eine beeindruckende Quote, die ihm auch seinen ersten und bisher einzigen Einsatz in der Fußball-Nationalmannschaft bescherte. Zu weiteren Spielen im DFB-Dress kam es nicht, da Uth seit seiner Ankunft auf Schalke einen Karriereknick erlebt. Schon in seiner ersten Saison konnte er die Erwartungen nicht erfüllen. In 29 Pflichtspielen gelangen ihm nur vier Tore und drei Vorlagen.

Verletzungen warfen Schalke-Stürmer Mark Uth zurück

In der laufenden Spielzeit ist seine Quote noch viel ernüchternder. Nur acht Bundesliga-Spiele machte der schnelle Flügelspieler im ersten Halbjahr. Dabei blieb er ohne Scorerpunkt. Auch Verletzungen bremsten ihn wiederholt aus. Zuletzt pausierte er aufgrund von Adduktoren-Beschwerden.

Würde Mark Uth zum 1. FC Köln passen? Definitiv. Wenn Uth frei von Verletzungen bleibt und zumindest ansatzweise an seine Leistungen aus seiner Zeit in Hoffenheim anknüpft, kann er eine große Verstärkung für die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol werden. Seine sportliche Qualität ist nicht anzuzweifeln. Nach anderthalb erfolglosen Jahren auf Schalke würde ihm ein Tapetenwechsel möglicherweise helfen. Zudem ist Uth gebürtiger Kölner. Das würde die Eingewöhnung erleichtern.

Wie wäre ein Transfer zu realisieren? Nur mit einem Leigeschäft. Uth steht auf Schalke bis zum Sommer 2022 unter Vertrag. Trotz seiner anhaltenden Schwächephase würde Schalke bei einem Verkauf Zahlen aufrufen, die dem 1. FC Köln momentan nicht gefallen würden.

Drei Stürmer können Schalke 04 verlassen

Wie wahrscheinlich ist ein Transfer zum 1. FC Köln? Ein Leihgeschäft bis zum Saisonende würde durchaus Sinn ergeben. Für alle Beteiligten. Demnach ist es vorstellbar, dass es zeitnah Gespräche geben wird. Schalke möchte vor allem im Offensivbereich Personal abbauen. Uth kann den Verein genau wie Steven Skrzybski und Fabian Reese verlassen. Bei Uth würde die Hoffnung bestehen bleiben, dass er in Köln zu alter Form findet und möglicherweise doch noch auf Schalke durchstartet.