Schalke-Faktencheck: Wechselt Ozan Kabak in der Winterpause?

Gelsenkirchen. Dem FC Liverpool und dem AC Mailand wird großes Interesse an Schalkes Innenverteidiger-Talent Ozan Kabak nachgesagt. Ein Faktencheck.

So richtig gut hat Ozan Kabak in den vergangenen Monaten auch nicht mehr gespielt - aber welcher Profi des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat das schon? Zuletzt sorgte der talentierte Innenverteidiger sogar für negative Schlagzeilen. Am zweiten Spieltag gegen Werder Bremen (1:3) sah er Gelb-Rot, zudem spuckte er in Richtung des Bremer Spielers Ludwig Augustinsson - das Ergebnis: insgesamt fünf Spiele Sperre. Und doch gibt es offenbar im europäischen Fußball genug Interessenten, die den 20-Jährigen am liebsten schon in der Winter-Transferperiode ab 1. Januar 2021 kaufen würden. Was ist dran? Ein Faktencheck.