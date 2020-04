Gelsenkirchen. Vor rund fünf Jahren hat Jefferson Farfan den FC Schalke verlassen. Sein Herz hängt jedoch bis heute an den Königsblauen.

Der ehemalige peruanische Nationalspieler Jefferson Farfan hat sich bei Instagram emotional zu seiner Zeit bei Schalke 04 in der Bundesliga geäußert. „Es war mir eine Ehre, einen so großartigen Verein wie S04 zu repräsentieren“, schrieb der 35-Jährige.

„Es waren sieben wundervolle Jahre, in denen ich einigen großartigen Spielern begegnet bin“, führte der Flügelstürmer aus, der zwischen 2008 und 2015 insgesamt 228-mal in Pflichtspielen für Schalke aufgelaufen ist. „Auch die tollen Fans haben und nie aufgehört, zu unterstützen.“

Schalke 04: Spanischsprachige Twitter-Seite ehrt Jefferson Farfan

An der Seite von Spielern wie Raul, Klass-Jan Huntelaar oder auch dem heutigen Nationaltorwart Manuel Neuer hatte Farfan zahlreiche erfolgreiche Saison in Gelsenkirchen. „Es gab tolle Momente wie den Gewinn des Pokals oder das Erreichen des Halbfinals in der Champions League (jeweils 2011, Anm. d. Red.), die mir ewig in Erinnerung bleiben werden.“

Anlass für die Erinnerung an seine Zeit in der Bundesliga ist eine Wahl zum Tor des Jahres auf der spanischsprachigen Twitter-Präsenz der Schalker. Dort wurde Farfans Siegtor im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen in der Saison 2011/12 zum schönsten Tor des vergangenen Jahrzehnts gewählt.

Jefferson Farfan bedankt sich bei Fans von Schalke 04

Nach einer Ecke der Werkself bekam der Peruaner den Ball damals tief in der Schalker Hälfte und marschierte im Anschluss alleine in Richtung des Leverkusener Tores. Nach einem Sprint über rund 80 Meter versenkte er den Ball zum 1:0.

„Ich bin froh, dass sich meine Anstrengungen und die Liebe, die ich für den Klub, die Fans und meine ehemaligen Teamkollegen haben, in Anerkennung widerspiegeln“, schrieb Farfan. „Vielen Dank an alle Fans für so viel Liebe. […] Glück auf!“

Nach sieben Jahren in Königsblau wechselte Farfan im Sommer 2016 zu Al-Jazira in die Vereinigten Arabischen Emirate. Seit 2007 ist er – wie auch Ex-S04-Kapitän Benedikt Höwedes – bei Lokomotive Moskau in Russland aktiv.