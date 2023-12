Schalke fliegt im Januar nach Portugal - mit Paul Seguin

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat derzeit einige Sorgen, aber auch ein Highlight im Januar. Unser Schalke-Reporter berichtet das aktuelle Geschehen.

Für den FC Schalke 04 kommt es derzeit knüppeldick. Für die Fan-Ausschreitungen gegen Magdeburg muss der Zweitligist 35.100 Euro Strafe zahlen, für die Randale in Rostock wird wohl eine noch viel höhere Summe fällig. Unser Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet in seinem aktuellen Video vom Schalker Vereinsgelände, dass aber das Trainingslager in Portugal im Januar aufgrund dieser Strafkosten nicht in Gefahr sei. „Schalke diskutiert über die Ausschreitungen und die Folgen“, berichtet Andi Ernst. „Dennoch: Das Trainingslager wird stattfinden.“

Nach Portugal wird Schalke mit dem gesamten Kader reisen. Also auch mit Mittelfeldspieler Paul Seguin. Dem 28-Jährigen wurden jüngst Abwanderungsgedanken zugedichtet, doch am Dienstag stellte er klar: Er will bleiben. Auch Sebastian Polter wird dann wohl wieder fit sein. Aufgrund eines Leistenbruchs hat sich der 32-Jährige am Montag einer Operation unterzogen, diese sei „erfolgreich“ verlaufen, teilte S04 mit. Polter habe „bereits länger Beschwerden im Leistenbereich“ gehabt, nun wolle er die Pause nutzen, „um ohne Schmerzen in die Rückrunde zu gehen.“

Schalke blickt auf Spiel gegen Fürth

Der Angreifer war noch am Sonntag im hitzigen Auswärtsspiel bei Hansa Rostock (2:0) als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen, in der 73. Minute betrat er für Bryan Lasme den Rasen. In bislang 13 Pflichtspielen dieser Saison traf Polter dreimal, zudem legte er drei weitere Treffer auf.

Schalke hat durch den jüngsten 2:0-Auswärtssieg beim FC Hansa Rostock den Relegationsplatz verlassen und liegt nach 16 Spieltagen mit 19 Punkten auf Rang 13. Zwei Punkte beträgt der Schalker Vorsprung auf den ungeliebten 16. Tabellenplatz. Mit einem Heimspiel verabschiedet sich S04 in die Winterpause. Hier hat die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts die Möglichkeit, sich weiter von der roten Zone zu entfernen und Richtung einstellige Tabellenplätze vorzuarbeiten. Rang neun ist aktuell fünf Punkte entfernt.

Mit einem Sieg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth am Freitag (18.30 Uhr) will sich Schalke in den Weihnachts- und Winterurlaub verabschieden. Im neuen Jahr geht es für die Königsblauen am 20. Januar ebenfalls mit einem Heimspiel weiter. Dann steht das erste Rückrundenspiel gegen den Hamburger SV (20. Januar, 20.30 Uhr) auf dem Programm

