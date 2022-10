Schalke: Frank Kramer bekommt noch eine letzte Chance

Leverkusen/Gelsenkirchen. Nach dem erschütternden 0:4 bei Bayer Leverkusen wächst der Druck auf Schalke-Trainer Frank Kramer. Vorerst darf er aber bleiben.

Als Ralf Fährmann am Sonntagmorgen zum Auslaufen den Trainingsplatz des FC Schalke 04 betrat, traute er seinen Augen kaum. Sein ehemaliger Mitspieler Atsuto Uchida hatte mit einem japanischen Fernsehteam den Weg nach Gelsenkirchen gefunden. Es ging um die WM-Berichterstattung, Japan trifft ja auf Deutschland, nicht um Schalke. Bei den Königsblauen ist aktuell niemandem danach, sich an die goldenen Champions-League-Zeiten in den Zehner Jahren zurückzuerinnern, als Uchida die rechte Seite rauf- und runterrannte. Nach dem erschütternden 0:4 (0:2) bei Bayer Leverkusen wächst die Angst vor dem Abstieg, und Frank Kramer ist nur noch ein Trainer auf Abruf.