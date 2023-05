Schalke gegen Eintracht Frankfurt heute live: Faninfos, Tickets, TV - Alle News im Liveblog

Gelsenkirchen. Im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt geht es für Schalke um alles. Fans planen eine besondere Aktion. Alle News im Liveblog.

Schalke 04 trifft heute im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison auf Eintracht Frankfurt . Anstoß in der Veltins-Arena ist um 15:30 Uhr. Das Spiel ist ausverkauft. Sky überträgt live.

. Anstoß in der ist um 15:30 Uhr. Das Spiel ist ausverkauft. überträgt live. Schalke -Trainer Thomas Reis redet die Bedeutung des Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht herunter. „Ich bezeichne das jetzt auch als Endspiel“.

-Trainer redet die Bedeutung des Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht herunter. „Ich bezeichne das jetzt auch als Endspiel“. Aktuell belegen die Königsblauen Relegationsplatz 16, das rettende Ufer wie auch der direkte Abstiegsplatz sind je nur einen Punkt entfernt. Schalke benötigt einen Sieg.

benötigt einen Sieg. Die Fanszene des FC Schalke 04 plant eine ganz besondere Aktion: So sollen die S04-Fans im Oberrang heute alle in blauen Oberteilen erscheinen, die Anhänger im Unterrang in weißen.

Showdown im Kampf um den Klassenerhalt für den FC Schalke 04. Heute muss im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison ein Sieg gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt her, um die Chancen im Kampf um den Ligaverbleibt zu wahren. „Wir wollen drei Punkte gegen Frankfurt holen. Die anderen Spiele interessieren uns nicht“, sagte Thomas Reis am Freitag.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

- Eintracht Frankfurt Datum: Samstag, 20.05.2023

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragender Sender: Sky

Auch die Fans wollen ihren Beitrag leisten und Schalke zu so wichtigen Heimsieg führen. Dazu haben die Ultras Gelsenkirchen zu einer besonderen Aktion aufgerufen. Mit Hilfe einer großen Choreo soll der Anhang das Team bis zum Schluss unterstützen. Alle weiteren News rund um das Spiel Schalke gegen Eintracht Frankfurt gibt es heute hier im Liveblog.

Schalke gegen Eintracht Frankfurt heute live: Alle News rund um das Spiel im Liveblog

Gute Stimmung beim Schalke-Training vor dem Endspiel gegen Eintracht Frankfurt. Foto: firo

Schalke gegen Eintracht Frankfurt: Gibt es noch Tickets?

Das Spiel ist ausverkauft. Die Kassen West, Nord und Ost (Öffnungszeit: 12.30 Uhr bis Anpfiff) öffnen am Spieltag ebenso wie das ServiceCenter (Öffnungszeit: 10 Uhr bis Anpfiff) lediglich, um bei Fragen oder Problemen behilflich zu sein.

Was planen die Schalke-Fans?

Die Nordkurve möchte gemeinsam mit allen anwesenden Fans die Veltins-Arena in den Vereinsfarben des Klubs erstrahlen lassen. Dazu soll es eine Choreografie geben, bei der das gesamte Stadion als Akteur eingeplant ist, um die Mannschaft zum überlebenswichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen die Hessen zu tragen. So sollen die S04-Fans im Oberrang alle in blauen Oberteilen erscheinen, die Anhänger im Unterrang in weißen. Das hatten die Ultras Gelsenkirchen, die die Aktion initiert haben, bereits in Plakaten beim letzten Heimspiel gegen Werder Bremen angekündigt.

In der Schalke-Arena soll für die Königsblauen der nächste Heimsieg her. Foto: dpa

Mit blauem oder weißem T-Shirt in die Schalke-Arena

Am besten sollen die Fans schon in den entsprechenden Farben ins Stadion kommen. Es wird aber auch extra T-Shirts zum Preis von zehn Euro zu kaufen geben. Diese werden am Spieltag im Stadion farblich getrennt verkauft. Blaue T-Shirts gibt es am Treppenhaus 7 sowie in der Mitte der Eingänge West 1 und 2, weiße Shirts auf dem Arenaring am Treppenhaus 3.

Verkauf der Ultras sorgt für Verkehrschaos

Um die Aktion zu fördern, haben die Ultras Gelsenkirchen am Freitagabend auf dem Vereinsgelände dennoch passende blaue und weiße T-Shirts verkauft – für zehn Euro pro Stück. Verkauft wurden die Shirts allerdings nur an Personen, die tatsächlich auch am Samstag im Stadion sind. Zur Kontrolle mussten daher auf Aufforderung die Eintrittskarten für das Frankfurt-Spiel vorgezeigt werden. Der Andrang war so groß, dass es gar kurz zu einem Stau auf der A2 kam.

Schalke vor Saisonfinale: So ist die sportliche Augangslage

Schalke, das wochenlang abgeschlagen gewesen ist, kann schon vor dem letzten Spieltag den direkten Abstieg abwenden. Die Rechnung diesbezüglich ist einfach: Schalke muss das letzte Heimspiel heute gegen Eintracht Frankfurt gewinnen und Stuttgart muss in Mainz verlieren. Dann hätte die Mannschaft von Thomas Reis immerhin das Minimalziel Relegation erreicht - und das wäre vor einigen Wochen sicherlich noch sofort unterschrieben worden.

Schalke gegen Eintracht Frankfurt: Das Schiedsrichter-Team

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Assistenten: Robert Kempter (Stockach), Arno Blos (Deizisau)

Vierter Offizieller: Dr. Arne Aarnink (Bochum)

Video-Assistenten: Robert Schröder (Hannover), Marco Achmüller (Bad Füssing)

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Eintracht Frankfurt: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Dafür im traditionellen Zuhause des Samstag-Fußballs: auf Sky. Spielbeginn ist heute um 15.30 Uhr, die Sky-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Ab 14 Uhr überträgt Sky allerdings schon.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Schalke gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke gegen Eintracht Frankfurt gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04