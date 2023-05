Schalke: Gegen Frankfurt spricht vieles für Tim Skarke

Dürfte am Samstag in der Schalker Startelf stehen: Tim Skarke.

Gelsenkirchen. Marius Bülter fehlt Schalke 04 ausgerechnet im wichtigsten Saisonspiel. Tim Skarke wird ihn womöglich gegen Eintracht Frankfurt ersetzen.

Wie wichtig das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ist, zeigt schon die Vorbereitung des einflussreichen Fanclubs „Ultras Gelsenkirchen“. Bereits seit zwei Wochen ruft die aktive Fanszene alle Fans von Schalke 04 dazu auf, die am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Arena sein werden, sich an einer Choreografie zu beteiligen. Denn das komplette Stadion soll während der 90 Minuten in Blau und Weiß erstrahlen. Dazu sollen alle Fans im Oberrang in blauer Kleidung kommen, alle im Unterrang in Weiß, damit ein einheitliches Bild entsteht.