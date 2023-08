Schalke gegen Holstein Kiel heute live im TV: Alle Infos zur Übertragung

Durch die 0:1-Niederlage in Braunschweig setzt Schalke 04 den Start der Zweitliga-Saison in den Sand. Noch mehr Sorgen als das nackte Ergebnis machte der Auftritt der Mannschaft von Trainer Thomas Reis. Unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack analysieren die Lage auf Schalke zusammen mit Moderator Sinan Sat.

Essen. Schalke 04 empfängt an diesem Spieltag Holstein Kiel in der Arena. So können Sie die Partie im TV, im Stream oder im Ticker verfolgen.

Schalke 04 hat am Freitagabend ein Heimspiel. Gegner ist Holstein Kiel, in der noch jungen Tabelle der 2. Bundesliga mit zwei Siegen auf Platz 5. Und es wird gleich wieder ernst, so viel steht nach dem verpatzen Saisonauftakt der Königsblauen bereits wieder fest. Platz 13 mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen entsprechen keinerlei Erwartungen. Sowohl Fans also auch Klubleitung hatten sich den Weg durch die zweiten Liga wohl anders vorgestellt. Übertragen wird die Partie natürlich wieder bei Sky.

Schalke gegen Holstein Kiel heute live: Das sind die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum und Uhrzeit : 25. August 2023 (Fr). 18.30 Uhr, Vorberichte ab 18 Uhr

: 25. August 2023 (Fr). 18.30 Uhr, Vorberichte ab 18 Uhr Sender/Plattform: Sky

Sky Das Sky-Team: Moderator: Thomas Wagner, Kommentator: Roland Evers

Schalke gegen Holstein Kiel heute im Live-Ticker

Heute Abend schon Pläne? Nicht am Fernseher, keine Zeit für Live-Bilder? Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet unser Live-Ticker zum Spiel Schalke gegen Holstein Kiel. Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

🚲 Nachhaltige Anreise zur @VELTINSarena!



Zum Heimspiel gegen Holstein Kiel bietet der #S04 eine Fahrradgarage gegenüber der Tausend-Freunde-Mauer an. Außerdem wird eine Mobilitätsumfrage durchgeführt.



Alle Infos ⬇ — FC Schalke 04 (@s04) August 22, 2023

So sieht das weitere Programm von Schalke 04 aus:

2. September (Sa, 13 Uhr) Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04

16. September (Sa, 20.30 Uhr) FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg.

23. September (Sa, 20.30 Uhr) FC St. Pauli - FC Schalke 04

So läuft die Saison für Holstein Kiel

Holstein Kiel ist Tabellen-Fünfter, aber reist mit einer aktuellen Niederlage im Gepäck nach Gelsenkirchen. Die Analyse von Trainer Marcel Rapp fiel nach dem 2:4 gegen den 1. FC Magdeburg recht deutlich aus. "Wir haben zu viele Fehler gemacht, dem Gegner zu einfach Torchancen und Tore ermöglicht. Dadurch war es schwer, das Spiel für uns zu entscheiden", sagte er. Auch ein alter Bekannter der Schalker äußerte sich nach dem Spiel: Lewis Holtby hofft, dass seine Kieler Mannschaft in Gelsenkirchen eine bessere Leistung abrufen wird als gegen Magdeburg. "Wir haben uns selbst geschlagen, hatten viele Abspielfehler in der Gefahrenzone und haben dadurch unnötige Gegentore bekommen. Das muss lehrreich sein für uns. Wir müssen das klar analysieren und die Fehler abstellen», sagte der Mittelfeldspieler und gibt die Richtung vor. Man wolle «weiter arbeiten, positiv bleiben und es auf Schalke besser machen".

Holstein Kiel und Lewis Holtby haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Foto: Axel Heimken/dpa

