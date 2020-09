Schalke gegen Werder Bremen heute im Live-Stream und TV sehen: So geht’s

Gelsenkirchen. In der Bundesliga empfängt Schalke 04 Werder Bremen zum Krisengipfel. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV und Live-Stream schauen könnten.

Bereits am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum ersten Krisengipfel: Schalke 04 trifft auf Werder Bremen. Beide Teams sind mit Niederlagen in die Saison gestartet. S04 ging mit 0:8 beim FC Bayern unter, die Norddeutschen mussten ein 1:4 gegen Hertha BSC hinnehmen.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Nun hoffen sowohl Schalke als auch Bremen auf den ersten Sieg. Für die Königsblauen wäre es nach 17 Partien ohne Dreier das Ende einer historischen Niederlage. Und auch dem stark in der Kritik stehenden Trainer David Wagner würden drei Punkte ein wenig Luft verschaffen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Bundesligaspiel zwischen Schalke und Werder heute live im TV und Stream sehen können.

Schalke 04 gegen Werder Bremen: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: FC Schalke 04 – SV Werder Bremen

Datum: Samstag, 26.09.2020

Anstoß: 18.30 Uhr

Stadion: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Wo läuft Schalke 04 gegen Werder Bremen heute live im TV?

Gute Nachrichten für alle Fans von Schalke 04 und Werder Bremen. Die Partie am zweiten Bundesligaspieltag wir heute live im TV übertragen. Frei empfangbar wird der Krisengipfel allerdings nicht sein. Um das Spiel schauen zu können, benötigen Sie ein Abonnement beim Pay-TV-Anbieter Sky.

Beginn der Vorberichterstattung: 17.30 Uhr

Moderatoren bei Sky: Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann

Kommentator von Schalke gegen Werder: Frank Buschmann

Die Veltins Arena von Schalke 04

Um Sky zu empfangen benötigen Sie entweder ein Sky-Abo inklusive des Paketes „Sport Bundesliga“ oder das Sky Ticket. Preise und aktuelle Angebote können Sie der Homepage des Senders entnehmen.

Schalke gegen Werder Bremen heute im Live-Stream sehen: So geht’s

Kunden von Sky haben auch die Möglichkeit, das Spiel zwischen Schalke und Werder Bremen im Live-Stream zu verfolgen. Möglich ist das mit SkyGo oder dem Sky-Ticket.

Bei SkyGo können Kunden des Pay-TV-Anbieters das komplette Programm ihres Abonnements auch im Live-Stream von unterwegs schauen. Also auch per Smartphone, Tablet oder Laptop.

Schalke gegen Werder Bremen heute im Live-Ticker verfolgen

Fans, die keine Möglichkeit haben, das Spiel zwischen Schalke und Werder am Samstag live zu sehen, können zumindest im Live-Ticker verfolgen, was sich in der Veltins Arena tut. Auch wir von Funke Sport bieten einen solchen Ticker auf unserer Seite an.

Schalkes Rabbi Matondo (l.) im Duell mit Werder Bremens Verteidiger Marco Friedl. Foto: dpa

Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights bietet der Ticker auch spannende Fakten und Statistiken rund um Schalke und Bremen. Sie finden den Ticker hier.