Schalke gegen Wiesbaden heute im Live-Ticker: Alle Infos

Gelsenkirchen. Schalke steckt in der Zweiten Liga im Abstiegskampf. Heute ist Wehen Wiesbaden der Gegner. Verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker.

Beim FC Schalke 04 wird der Ton rauer. „Wir haben in den letzten Monaten genug geredet, jetzt müssen wir es auf den Platz bringen. Wir müssen gewinnen, so einfach ist das“, sagte Trainer Karel Geraerts vor dem Spiel gegen Wehen Wiesbaden. an diesem Samstag (13.30 Uhr/Sky) Schalke liegt als Tabellen-14. der 2. Fußball-Bundesliga nur zwei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Nach der schwachen Vorstellung bei Holstein Kiel (0:1) forderte Geraerts nun eine deutliche Reaktion. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass alle begriffen haben, worum es für diesen Klub geht“, klagte der Belgier.

Noch keine Option gegen Wiesbaden ist Brandon Soppy. Dem im Winter eigentlich als Soforthilfe ausgeliehene Verteidiger, der zuletzt für den FC Turin in der Serie A spielte und bei Atalanta Bergamo unter Vertrag steht, wurde wegen fehlender Fitness Individualtraining verordnet. Geraerts widersprach Darstellungen, wonach diese Entscheidung vom neuen Sportdirektor Marc Wilmots allein getroffen wurde: „Am Ende entscheide ich, wer spielt oder wer im Kader ist. Fakt ist, Brandon ist nicht fit. Und ich bevorzuge fitte Spieler.“

