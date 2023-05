Schalke geht in München unter: Terodde und die Fans machen Mut

In München gibt es für Schalke 04 nichts zu holen. Mit 0:6 gehen die Königsblauen beim FC Bayern unter und kassieren eine „Ohrfeige“, wie Sportvorstand Peter Knäbel sagt. Doch was hat diese Pleite mit Blick auf den Abstiegskampf zu bedeuten? Und was macht vor dem wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt Hoffnung? In der neuen Folge unseres Video-Formats „19:04 – der Schalke-Talk“ liefern Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) und unsere Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack Antworten.

Essen. Beim FC Bayern kassiert Schalke eine deftige 0:6-Klatsche und rutscht auf den Relegationsrang ab. Darüber diskutieren wir in unserem S04-Talk.

In München gab es für den FC Schalke 04 nichts zu holen. Mit 0:6 gingen die Königsblauen beim FC Bayern unter und kassierten eine „Ohrfeige“, wie Sportvorstand Peter Knäbel sagte. Doch was hat diese Pleite mit Blick auf den Abstiegskampf zu bedeuten? Und was macht vor dem wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt Hoffnung? In der neuen Folge unseres Video-Formats „19:04 – der Schalke-Talk“ liefern Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) und unsere Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack Antworten.

19:04 - Der Schalke-Talk

Schalke rutscht auf den Relegationsplatz ab

An der Schalker Ausgangslage im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga habe sich, „nichts groß geändert“, meinte Reis. Die immer schlechter werdende Tordifferenz (-35) ließ er dabei außer acht. Abgerechnet werde erst nach dem 34. Spieltag, fügte er an: „Wir haben schon mehrfach gezeigt, dass wir in der Lage sind, nach Rückschlägen wieder aufzustehen.“ Immerhin: Der VfB Stuttgart kam am Sonntag gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus, somit bleibt Schalke zumindest auf dem Relegationplatz. Auf diesen hatte der VfL Bochum die Königsblauen verdrängt.

Schalke trifft im Endspurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zunächst zu Hause auf Eintracht Frankfurt. Dabei fehlt der beste Torschütze Marius Bülter gelbgesperrt. Danach steht das „Finale“ in Leipzig an.

