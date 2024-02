Schalke: Geraerts setzt auf Ouwejans linken Fuß

In den kommenden beiden Spielen gegen Wiesbaden und in Magdeburg sind Siege für Schalke 04 schon fast Pflicht. Enttäuschen die Königsblauen auch in den Duellen gegen die beiden Abstiegskampf-Konkurrenten, könnte es auch für Trainer Karel Geraerts ungemütlich werden. Noch gibt es von Sportdirektor Marc Wilmots aber eine Jobgarantie. WAZ-Reporter Robin Haack hat die aktuellen Infos rund zum Schalke 04 für Euch.

Gelsenkirchen Thomas Ouwejan kehrt für den gesperrten Derry Murkin in die Startelf von Schalke 04 zurück. Dessen Stärken kann S04 gut gebrauchen.

Was Karel Geraerts von Thomas Ouwejan erwartet, packte er in kurze Sätze. „Wenn wir über ihn reden, reden wir über den linken Fuß. Der ist großartig“, sagte der Trainer des FC Schalke 04 über den Linksverteidiger, der eine wichtige Rolle übernehmen soll, wenn die Königsblauen am Samstag (13 Uhr/Sky) im Zweitliga-Kellerduell auf den SV Wehen Wiesbaden treffen. Ouwejan vertritt den gesperrten Derry Murkin, zuletzt hatte er dreimal auf der Bank gesessen. „Thomas kann Flanken schlagen, gute Standardsituationen schießen - das sind seine größten Qualitäten“, sagte Geraerts.

Schalke: Alles zum 0:1 bei Holstein Kiel

In vier Rückrundenspielen gelangen Schalke nur zwei Tore - gerade die Offensive kann Ouwejan gut gebrauchen. Dass die Mannschaft realisiert hat, welche Bedeutung das Spiel für den Verein und die Stadt Gelsenkirchen hat, bezweifelt Geraerts nicht. „Die Spieler haben das realisiert. Aber sie müssen es jetzt auf dem Platz zeigen“, sagte der Trainer. Er weiß: Gibt es eine weitere Niederlage, könnte die bisher trotz der Krise wohlwollende Stimmung kippen.

Kauczinski über Schalke-Spiel: „Es ist etwas Besonderes“

Ausgerechnet ein gebürtiger Gelsenkirchener will Schalke ärgern. Aufsteiger Wehen Wiesbaden wird von Markus Kauczinski trainiert, der aus Ückendorf stammt, später in der Nähe der Arena wohnte, vier Jahre Trainer in der Knappenschmiede war und auch mal Co-Kommentator bei Schalke-TV war. „Ich kann sagen, dass es tatsächlich etwas Besonderes ist, weil ich noch nicht in der Arena gespielt habe“, sagte Kauczinski vor dem Spiel.

Thomas Ouwejan kehrt in Schalkes Startelf zurück. Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Im Gegensatz zu den Schalkern läuft die Saison für den Aufsteiger gut - er hat 27 Punkte geholt und steht in der Tabelle direkt über den Königsblauen auf dem 13. Tabellenplatz.

Mehr News zu Schalke 04 auf WhatsApp

