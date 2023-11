Schalke: Geraerts spricht über den Stand bei Terodde, Seguin und Drexler

Gelsenkirchen. Am Samstag will der FC Schalke 04 seine aufsteigende Form beim 1. FC Nürnberg bestätigen. Trainer Karel Geraerts bangt aber um Simon Terodde.

Beim FC Schalke 04 ist nach dem Heimsieg am vergangenen Samstag gegen Hannover 96 die Hoffnung zurückgekehrt. Nach zuletzt schwachen Auftritten hat Schalke unter dem neuen Trainer Karel Geraerts den ersten Sieg eingefahren und will am Samstagmittag beim 1. FC Nürnberg (13 Uhr/Sky) nachlegen. Auch bei der knappen Pokal-Niederlage beim FC St. Pauli zeigte Schalke aufsteigende Form.

Karel Geraerts sprach am Donnerstag auf der Pressekonferenz über das bevorstehende Spiel. Es ist ein Duell unter Freunden, beide Klubs verbindet eine Beziehung, die Fans beider Vereine sind eng miteinander befreundet.

13.52 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

13.51 Uhr: Hinter Paul Seguin steht mit Blick auf das Nürnberg-Spiel noch ein Fragezeichen. Dominick Drexler werde in den Kader zurückkehren, kündigt Geraerts an.

13.48 Uhr: "Ich freue mich sehr auf die Atmosphäre am Samstag", sagt der Schalke-Trainer. "Ich war vorher noch nie in Nürnberg, das wird sehr beeindruckend. Ich bin mir sicher, dass die Fans was ganz besonderes vorbereitet haben."

13.46 Uhr: Ob Henning Matriciani in der Startelf stehen wird, will Geraerts jetzt noch nicht entscheiden. "Ich denke, Henning gibt sein Leben für den Klub. Er tut alles, was er kann. Ich habe viel Vertrauen in ihn, weil er ein Teamplayer ist. Die Entscheidung werde ich am Samstag treffen."

13.42 Uhr: Geraerts über die Fanfreundschaft: "Wir können die Atmosphäre für fünf Sekunden genießen, bis der Schiedsrichter anpfeift. Dann müssen wir konzentriert sein."

13.41 Uhr: Die Nürnberger gewannen am Mittwochabend gegen Hansa Rostock mit 3:2 nach Verlängerung. "Sie haben viele Spiele in den vergangenen Wochen zuhause gewonnen. Sie haben aus dem Pokal das gute Gefühl eines Sieges mitgenommen", weiß Geraerts, der "einen sehr starken Gegner" erwartet.

13.40 Uhr: Geraerts über Schalkes Pokal-Aus: "Das Ergebnis in Pauli war sehr enttäuschend. Denn wir sind dort hingefahren, um weiterzukommen. In der Analyse haben wir aber viele gute Dinge gesehen. Die Mannschaft war sehr kompakt und wusste sehr gut, was sie zu tun hatte."

13.38 Uhr: Geraerts über die Verletzungen im Pokalspiel beim FC St. Pauli: "Simon Terodde ist umgeknickt, das könnte ein Problem werden. Gestern gab es für alle eine Regenerationstraining. Wir werden morgen schauen, alle müssen bei 100 Prozent sein."

13.37 Uhr: Karel Geraerts hat auf dem Podium Platz genommen. Die Pressekonferenz auf Schalke vor der Partie in Nürnberg beginnt.

